Ali Babacan: Faiz bir ülkede ancak ve ancak hukukla, dürüst kadroların iş başına geçmesiyle düşer

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası'nın faiz indirme kararına ilişkin olarak, "Faiz bir ülkede ancak ve ancak hukukla, dürüst kadroların iş başına geçmesiyle düşer" yorumunu yaptı.

Babacan, "Erdoğan tam gaz inadına devam ediyor. Yanlışta ısrar ediyor, sonuçta dolar kuru daha da arttı. Dolar kuru arttıkça bu ülkede A’dan Z’ye her şeye zam geliyor. Anlamadınız mı hâlâ? Yoksulluk, açlık artıyor ülkede. Faizi düşürmek istiyorsanız yolu talimat değildir. Faiz bir ülkede ancak ve ancak hukukla, adaletle, demokrasiyle, insan haklarına saygıyla, dürüst kadroların iş başına gelmesiyle düşer. Planlı, programlı, istişareyle bu ülkeyi yöneterek faizler düşer. Merkez Bankası faiz düşürüyor da ne oluyor." ifadelerini kullandı.