Ali Babacan'dan ittifak açıklaması: Halkın ağzı yöndür

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ittifak konusunda yaptığı açıklamada, "Halkın ağzı, yöndür" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Konya’da bir boya dükkanını ziyaret etti. Babacan, benzin fiyatlarına ilişkin olarak konuşulan konu üzerine, "Döviz kurunun kontrolünü elden kaçırdılar. Tüketici fiyatı artacak. Artan maliyetler vatandaşa daha tam yansımadı. Herkes stokunu önce bir eski fiyata satıyor. Ne yapsın? Borcu var. Ama yeni fiyata aldığı anda yükseltmek zorunda kalıyor. Fiyat şokunun vatandaşa yansıması 3-4 ay daha sürecek" dedi.

Yüksek elektrik faturasından şikâyet eden esnafın sabah erken saatlerde ışık yaktıklarını söylemesi üzerine Babacan, "Damadın mirası… Tasarruf edeceğiz diye saati değiştirdi. Bu sefer millet sabahtan ışık yakmaya başladı" diyerek Berat Albayrak’ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde başlayan kalıcı yaz saati uygulamasına gönderme yaptı.

Babacan, ayrıca DEVA Partisi’nin seçimlerde belirleyeceği tutuma ilişkin olarak “Halkın size bir sempatisi var. Bunu boşa çıkarmayın. Halk bir arayışta. Hepimiz bunaldık” diyen vatandaşı “Bizim önümüzdeki aylarda karar vermemiz gereken bir konu var. Bize bazıları ‘İttifaka girmeyin, yalnız yürüyün’ diyor. Bazıları da ‘Bir olun, beraber olun’ diyor.” sözleriyle yanıtladı.

Vatandaşın “Doğruyu bulacağınıza inanıyorum” demesi üzerine Babacan “Rahmetli dedem, halkın ağzı yöndür” derdi. Biz de birlikte istişare edelim fikrinizi bilelim istiyoruz” ifadelerini kullandı.