Ali Babacan'dan Ayasofya yorumu: Hükûmetin Türkiye'nin büyük sorunlarını örtmek için getirdiği olaylardan biri

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, bugünkü köşesinde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Ayasofya ile ilgili görüşlerine yer verdi.

Babacan'ın, "Türkiye'nin büyük sorunları var. Hükümetin büyük sorunları örtmek için getirdiği olaylardan biri" değerlendirmesinde bulunduğunu aktaran Zeyrek, "Bu yorumu ben yapsam, CHP'li, HDP, TKP'li biri yapsa, 'Siz ne anlarsınız Ayasofya'da namazın öneminden?' diyebilirler. Ancak özel hayatında muhafazakarlığından kimsenin şüphe duymadığı Babacan'a bu soruyu soramazlar" dedi.

Zeyrek yazısının devamıdna, Habertürk TV'de gerçekleştirdikleri röportajda Babacan'ın ekonomiye ilişkin yaptığı şu tespitlerini aktardı:

“Şu anda Türkiye'de güçlü bir propaganda mekanizması oluştu. Bir sanal alem oluşabiliyor. Sosyoekonomik düşük seviyede insanlara soruyorlar, daha iyisini görmedikleri için kendilerini iyi hissediyorlar. Para olduğu sürece çark bir süre dönüyor. Ne zamana kadar? Kaynaklar bitene kadar. Türkiye'nin doğalgazı, petrolü olsa bu sistem uzun süre devam eder, tıpkı Asya'daki ülkeler gibi. Ancak kaynaklar eriyor. Biz çok kötü günlere hazırladık sistemi. Sağlam bir yapı oluşturduk. Hâlâ onun mirası yeniyor. (Türkiye'ye karşı) ekonomik operasyonun en büyüğü akıl dışı, bilim dışı irrasyonel ekonomi politikalarıdır. Mevcuttaki kötü politika bile değil. Operasyonun en büyüğü kötü yönetimdir.”