T24 LogoT24 Logo
Politika

Ali Babacan: Bugün ekonomide dibe batışımızın sebebi Sayın Erdoğan'dır

Türk Lirası’nda tarihi değer kayıpları sürerken, dolar/TL 10,96'yı gördü

18 Kasım 2021 13:25

Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dolar/TL rakor üstüne rekor kırmaya devam ederken, "Ekonomide dibe batışımızın sebebi Sayın Erdoğan'dır" dedi. 

Twitter'dan paylaşım yapan Babacan "Sağda solda düşman aramaya gerek yok. Bugün ekonomide dibe batışımızın sebebi, bu kötü yönetimdir. Sayın Erdoğan’dır. Bugünkü ekonomik tablonun, yoksulluğun, yokluğun lobisi de Beştepe’dedir" ifadesini kullandı. 

TIKLAYIN - Dolar, 11 TL'ye yaklaştı; gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

erdoğanbabacanakpdevaekonomidolar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24