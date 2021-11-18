Ali Babacan: Bugün ekonomide dibe batışımızın sebebi Sayın Erdoğan'dır

Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dolar/TL rakor üstüne rekor kırmaya devam ederken, "Ekonomide dibe batışımızın sebebi Sayın Erdoğan'dır" dedi.
Twitter'dan paylaşım yapan Babacan "Sağda solda düşman aramaya gerek yok. Bugün ekonomide dibe batışımızın sebebi, bu kötü yönetimdir. Sayın Erdoğan’dır. Bugünkü ekonomik tablonun, yoksulluğun, yokluğun lobisi de Beştepe’dedir" ifadesini kullandı.
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