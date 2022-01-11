Ali Babacan: Bu ülkenin gençlerinin fikri ve ekonomik bağımsızlıklarını sağlayana dek hiçbirimiz özgür olamayacağız
11 Ocak 2022 15:14
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, kaldığı cemaat yurdunda gördüğü baskı ve geleceksizlik kaygısı nedeniyle yaşamına son veren tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara’nın fotoğrafını paylaşarak, “Bu ülkenin gençleri kendi akılları ve inançları doğrultusunda hareket edebilene dek, onların fikri ve ekonomik bağımsızlıklarını sağlayana dek hiçbirimiz özgür olamayacağız” dedi.
Çok üzgün olduğunu belirten Babacan, “Başımız sağ olsun” mesajını paylaştı.