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"Ali Babacan 'başkan yardımcılığını' kabul ettiği an Abdullah Gül adaylığını açıklayacak"

"En geç iki-üç gün içinde belli olacak"

24 Nisan 2018 10:34

Sözcü gazetesinin başyazarı Rahmi Turan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday olmasının AKP hükümetlerinin önemli ismi olarak öne çıkan Ali Babacan'ı yanına almasına bağlı olduğunu iddia etti.  Turan, "Ali Babacan ‘Başkan yardımcılığını' kabul ettiği an Abdullah Gül adaylığını derhal açıklayacak” ifadesini aktardı.

Turan'ın "Tokmak" için yazdığı "Bir bomba haber daha!" başlığıyla (24 Nisan 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Kılıçdaroğlu'nun  İYİ Parti'ye 15 milletvekili vererek seçime girmesini sağlaması akılcı, ustaca bir manevradır. AKP ile çırağı Bahçeli apışıp kaldı. Kızıp köpürmelerinin sebebi budur!
Kılıçdaroğlu dün SP lideri Temel Karamollaoğlu ile de görüştü. Temel Bey düzgün bir lider. Toplantıdan çıkışta muhabirlerin “Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda gelişme var mı?” şeklindeki sorularına:
“Sizin o sorulara cevap inşallah bu hafta sonuna doğru ortaya çıkar” diye yanıt verdi.


Bahçeli'nin erken seçim teklifi yapacağını ve Erdoğan'ın ortağının hatırını kırmamak bahanesiyle bunu kabul edeceğini bir ay önceden haber veren siyasetin kulağı delik gazetecisi Talat Atilla dün bana yine bomba bir haber verdi:
“Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olması, AKP'nin önemli bir ismini, Ali Babacan'ı yanına almasına bağlı. Ali Babacan ‘Başkan yardımcılığını' kabul ettiği an Abdullah Gül adaylığını derhal açıklayacak.”


Peki bu ne zaman belli olacak? Talat Atilla “En geç iki-üç gün içinde” dedi.
Temel Karamollaoğlu da “Hafta sonuna doğru” demişti. Haberler birbirini tutuyor. Haydi hayırlısı.

 

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