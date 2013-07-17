Ali Babacan: ABD tavsiye ettiğimiz şeyleri yapıyor



Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, "Piyasalardaki hareketliliğin temel sebebi küresel konjonktürdür. Bunu da tetikleyen ABD Merkez Bankası'nın para politikasındaki duruş değişikliğidir'' dedi. ABD Merkez Bankası Başkanı'nın bugün yapacağı konuşmaya da değinen Babacan, ''Şubat'ta G20 toplantısında ben tavsiye ettim onlara: 'Aklınızdan bir şey geçtiği anda söyleyin, sürpriz yapmayın, ani hareket yapmayın.' Aslında yaptıkları bizim de onlara tavsiye ettiğimiz şeyler" ifadesini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, NTV/CNBC-e ortak yayınında Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.

Babacan'ın konuşmalarından satır başları şöyle:

Benzindeki artış

''Türkiye'de akaryakıt fiyatları otomatik fiyatlandırma sistemine tabi. Dünyada petrol fiyatları arttığı zaman bize yansıyor. Dolardaki artışı da dikkate aldığımızda normal. Bu ilk defa da olmuyor. Fiyatları dolar ve petroldeki artış belirliyor. Ham petrol fiyatlarındaki artış devam ederse bu fiyat kalıcı olabilir.

Faiz ve dolardaki yükseliş

Son 1.5 aydır tüm gelişmekte olan ülkelerin piyasalarında bir hareketlilik var. Hareketlilik küresel konjonktürden kaynaklı. Biz gerekli uyarıları zamanında yaptık. 8-10 senaryoyu çalıştık, bunlar bizim için sürpriz değil. Kur açısından diğer ülkelere göre daha az etkilendik.

Etkinin önemli olan bir kısmı dış olaylardan kaynaklı. Dünyada yeni dengeler oluşacak. Yani piyasa göstergeleri açısından yeni dengeler oluşacak. Bir denge arayışı var. ABD Merkez Bankası'ndan gelecek açıklamalar yeni ortam oluşturuyor.

Merkez Bankası ne yapacak?

Merkez Bankası herkesi dinleyecek, bağımsız bir şekilde karar verecek. Hükümet olarak görevimiz güveni perçinlemek. İstikrar konusunda elimizden geleni yaparız.''

'ABD tvsiye ettiğimiz şeyleri yapıyor'

ABD Merkez Bankası FED Başkanı Ben Bernanke'nin bugün yapacağı konuşmasına değinen Babacan, "ABD'den gelecek açıklama yeni ortam oluşturuyor. Bernanke bugün yine konuşacak, herkes dikkatle izleyecek. Bunu garipsememek lazım. Şubat'ta G20 toplantısında ben tavsiye ettim onlara: Aklınızdan bir şey geçtiği anda söyleyin, sürpriz yapmayın, ani hareket yapmayın. Aslında yaptıkları bizim de onlara tavsiye ettiğimiz şeyler" dedi.