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AKP kanadından ilk kayyum açıklaması

Eski Başbakan Yardımcısı Babacan: Ekonomi üzerinde kalıcı etkisi olmaz

27 Ekim 2015 15:01

Eski Başbakan Yardımcısı ve AKP Ankara Milletvekili Adayı Ali Babacan, Koza İpek Grubu'na kayyum atanmasına yönelik "Yargıya intikal ettiyse hep beraber izleyeceğiz. Nasıl işleyecek. Ekonomi üzerinde kalıcı etkisi olacağına inanmıyoruz" dedi. Babacan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 5. Parti kurulabileceği yönündeki açıklamalarıyla ilgili olarak da "AK Parti açısından beşinci parti bir hayal ürünüdür" dedi.

 

 

Hürriyet’te yer alan habere göre; eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Habertürk TV-Bloomberg HT ortak yayınında açıklamalarda bulundu. Babacan, Koza İpek Grubu'na kayyum atanmasına yönelik de soruları yanıtlayarak "Yargıya intikal ettiyse hep beraber izleyeceğiz. Nasıl işleyecek. Ekonomi üzerinde kalıcı etkisi olacağına inanmıyoruz. Genel olarak yargıya güvenle ilgili sorun var" dedi.

Babacan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis içinde beşinci partinin kurulabileceği yönündeki açıklamalarına yanıt verdi. Babacan, “Bahçeli kendi partisiyle ilgili kaygılı olabilir. AK Parti açısından bunların hepsi hayal ürünüdür. AK Parti'yi kuranlar bilir birlikten güç doğar. Mücadele omuz omuza olmalı. Sağduyu aklıselim burada mutlaka olur. Önemli olan kurucu değerler, ilkeler yerinde mi? AK Parti'yi yapan bugünlere getiren pek çok unsur var. Kurucu değerlerden uzaklaşılırsa sıkıntılar olur. Ortak akıl yazılı belgelerledir. Partinin ilk kuruluşunda seçim beyannamesini okuyun. Bugün hala geçerlidir. Hepimiz imzamızı atarız” dedi.

Bahçeli, geçen hafta gazetecilerle yaptığı bir söyleşide 5. Parti söylemini şöyle dile getirmişti:

“Mevcut partiler içinde siyasetin tıkanıklığa doğru gitmesine karşılık, o tıkanıklıkta siyaseti açmak, normalleştirmek için 5. parti meclis içinde kurulabilir anlamındadır. Geçmişte çok örnekleri vardır.”

 

“Ekonomi üzerinde kalıcı etkisi olmaz”

 

Babacan, Koza İpek Grubu’na kayyum atanmasıyla ilgili gelen soruları da yanıtladı.

Babacan, “İpek Koza hakkında yargı süreci konusunda herhangi bir açıklama yapmayı doğru görmüyorum. Yargıya intikal ettiyse hep beraber izleyeceğiz. Nasıl işleyecek. Ekonomi üzerinde kalıcı etkisi olacağına inanmıyoruz. Genel olarak yargıya güvenle ilgili sorun var. Yargıya güven alt sıralarda. Yargıya güvenin yüksek olduğu ülkede bu kadar işlenmez. Biz içeriğini bilemeyiz. Savcılar hakimlerin bildiği konulardır bunlar. Ama şu var ki yargı reformu şiddetli bir ihtiyaç” dedi.

Babacan sözlerine şöyle devam etti:

“Adalete güvenle ilgili yargımızın nasıl işleyeceği ile ilgili yargı reformu oluşturduk. Başbakanımız açıkladı. Savcı, hakimlerimizin meslek içi eğitimlerinden tutun, uygulamalarda tutarlılığın sağlanması yargı reformu kapsamında noktalar.  Yargıda da aslında çok reform yaptık. Ancak yeterli değil. Anayasa değişikliklerinden tutun çok fazla değişiklik yapıldı. Ancak yeterli değil. Bu yasaların evrensel normlara göre düzenlenmesi lazım. Yargının hızlı çalışması lazım. Geç gelen adalet kamuoyunu tatmin etmiyor doğrusu.”

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