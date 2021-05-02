Ali Atay: Hazal'la birbirimizin şansı olduk

Hazal Kaya ile evliliğini anlatan Ali Atay, "Hazal’la aramızda çok güçlü bir bağ var. Biz Hazal’la birbirimizin şansı olduk" dedi.

Oyuncu Ali Atay ile Hazay Kaya, 2019 nikah masasına oturmuş ve bu evlilikten Fikret Ali adında oğulları olmuştu. Ali Atay, evliliğiyle ilgili Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuşarak, "Hazal’la aramızda çok güçlü bir bağ var" dedi. Atay, “Hazal’la ilk tanışmamız yazdığım bir film senaryosu içindi. Doğal olarak aklımda başka bir yerde konumlanmıştı. Zaman içinde ilişkimiz başladı, filmi de çekemedik” ifadesini kullandı.

Atay, kendisi Çeşme'de setteyken hem Hazal Kaya'nın hem de oğlu Fikret Ali'nin corona virüse yakalanma hikayesini şöyle anlattı:

"O gece Hazal’la konuştuk, hafif geçiriyordu. Fiko’ya da geçtiğini tahmin ettik. Ateşi yükseldi. 'Hiçbir şey umurumda değil, hemen atlayıp geliyorum' dedim. Hazal beklemek istedi, 'Hastaneye gidersek gelirsin' dedi. Zaten hafif atlattı. Ama Fikret Ali, altı saatte tokatladı coronayı, aslanım! Ertesi gün çivi gibi kalktı ayağa.