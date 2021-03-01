Ali Akman: Kaliteli bir şekilde futbol oynamak istiyorum, hedefim bu; kaliteyi görüp yaşayabilmek

Ümit Milli Takım ve Bursaspor forması altında sergilediği performansla dikkat çeken ve sezon sonu için Bundesliga ekibi Eintrach Frankfurt’a imza atan 18 yaşındaki golcü Ali Akman, Tam Saha Dergisi’ne açıklamalarda bulundu. Akman, futbolcuların Avrupa'da kariyer yapma isteği konusuna da değinerek "Bence bu kişinin kaliteyi arayış biçimi. Ben daha kaliteli bir hayat, daha kaliteli bir gelişim istediğimden ötürü Avrupa'yı planladım" dedi.

Babam mobilyacıydı, artık çalışmıyor

Futbola başlamadan önceki yıllarından bahseden Ali Akman, "Biz İnegöllüyüz. Annem de babam da İnegöl doğumlu. Babam Aydın Akman mobilyacıydı. Artık çalışmıyor. Annem ise ev hanımı. Evin tek evlâdıyım. Bütün çocukluğum İnegöl'de geçti. Babamlar üç kardeş. Ayhan amcamın dışında bir de halam var. Geniş bir aileye sahibim ve futbol öncesindeki hayatım, bu geniş ailesiyle vakit geçiren mutlu bir çocuk olarak geçti. Sürekli kuzenlerimle birlikteydim. Onlarla olduğum zaman çok mutlu olurdum. Arkadaşlarımla da çok vakit geçirirdim. Zaten emeklemeyi bırakıp yürümeye başladığım andan itibaren topa vurmaya da başlamışım. Annem, babam bana hep bunu hatırlatıyor. Ben onların yalancısıyım (gülüyor). Tanışmam herhalde biraz doğuştan. Genlerde olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"O benim için bir idol"

Amcası eski futbolcu Ayhan Akman ile ilgili de konuşan Ali Akman, "Benim için çok özel bir durum. Amcamın futbol oynadığı yıllarda onu gördüğüm zaman heyecanlanıyordum. Çünkü o benim için bir idol gibiydi. "Acaba ben de amcam gibi olabilir miyim?" diye düşünüyor, o gözle bakıyordum. Ben futbolda ilerleyip amcam da bunu gördüğünde, bana her şekilde yardımcı oldu. Sürekli benimle birlikte. Amcamla aramızda kilit bir kelimemiz var, 'Performans' Bu kelimeye odaklanmış durumdayız" dedi.

"Beni babam keşfetti"

Yeteneğini ilk fark eden kişinin kim olduğu sorusuna yanıt veren Akman, "Kesinlikle babam… Babam beni "Futbolcu olsun" diye elimden tutup altyapıya götürmemiş. Ben ısrar etmişim, o da İnegölspor'a yazdırmış. Babam bana her zaman şunu söyler: "Sen çok iyiydin. Ama benim çocuğumdun ve içimden 'Acaba oğlum olduğu için kayırıyor muyum' diye geçiriyordum. Kimseye söyleyemiyordum seni. Sana nazar değdirmek de istemiyordum." Evet, babam en başından beri bana inanan, beni anlayan ve en büyük desteği veren insandır. Yeteneğimin farkına varan ilk kişi kesinlikle babamdır" ifadelerini kullandı.

"Beni inandıran kişi Ozan Kabak oldu"

Eintracht Frankfurt hızlı davrandı ve 1 Temmuz 2021'den geçerli olmak kaydıyla seni dört yıllığına transfer etti. Şimdi önünde parlak bir yol var. Öncelikle neden Bundesliga ve neden Eintracht Frankfurt'u tercih ettin?

"Çok güzel bir soru. Kafamın çok karışabileceği bir yaştayım… "Hayatımda vereceğim en önemli karar bu, doğruyu yapmalıyım" modundaydım. Birçok kulüp beni istedi ve onlarla da temasımız oldu. O sırada ben de git-geller yaşadım. "Ne yapmalıyım, nereye gitmeliyim?" diye çok düşünüyordum. Aklımda hiçbir zaman Türkiye'de kalmak olmadı. Bunu hiç düşünmedim. Yönümü hep Avrupa'ya çevirdim. Çünkü orada daha iyi gelişeceğimi düşündüm. Bu karmaşık karar verme sürecinde Eintracht Frankfurt tercihimin doğru olduğuna beni inandıran kişi Ozan Kabak oldu. Ozan'la çok konuştuk. Ama bana bir-iki cümlesi zaten yetti. "Burası çok farklı. Geldiğinde göreceksin. Hiç düşünme bile" sözleri, kararımı kesinleştirdi. Şu da çok önemliydi benim için, "Beni isteyen kulüp, bu isteğinde ne kadar samimi?" Bu aşamada sportif direktör Fredi Bobic ve teknik direktör Adi Hütter'in beni arayıp konuşmaları ve verdikleri güven de çok önemliydi. Maçlarımı o kadar çok izlemişler ki, nasıl bir oyuncu olduğumu çok iyi biliyorlar. Anlattıkları projeler ve beni bu kadar istemeleri de kararımı vermemde etkili oldu Frankfurt gibi büyük ve köklü bir kulüp, bir oyuncuyu bu kadar çok istiyorsa, bu yolda çok güzel şeyler vardır diye düşündüm."

"Kaliteyi arayış biçimi"

Son dönemde pek çok genç oyuncu, kendilerine Avrupa'da kariyer arayışı içinde. Bunu neye bağlıyorsun? Daha çok para kazanma hayali mi, daha fazla oynama şansı mı, gelişmek için daha iyi bir fırsat mı?..

"Bence bu kişinin kaliteyi arayış biçimi. Ben daha kaliteli bir hayat, daha kaliteli bir gelişim istediğimden ötürü Avrupa'yı planladım. Avrupa liglerini izlediğim zaman aldığım zevki, farklı liglerde alamıyorum. Bunun sebebini şimdi gidip göreceğim. Bunları yaşamak, kaliteli bir şekilde futbol oynamak istiyorum. Benim hedefim tamamen bu… Kaliteyi görüp yaşayabilmek…"