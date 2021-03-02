Ali Akman'ın sözleşmesi feshedildi

Sözleşmesi sezon sonunda biten ve Almanya Bundesliga ekiplerinden Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile ön protokol imzalayan Ali Akman'ın Bursaspor ile olan sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

TFF 1'inci Lig'de bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Ali Akman, ara transfer döneminin son günlerinde Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt takımı ile anlaşması nedeniyle Bursaspor'da süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştı.

Bu gelişmenin ardından Bursaspor Kulübü, oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirerek sözleşmenin feshedilmesine karar verdi.

TIKLAYIN | Ali Akman: Kaliteli bir şekilde futbol oynamak istiyorum, hedefim bu; kaliteyi görüp yaşayabilmek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) internet sitesinde yer alan bilgilere göre Ali Akman'ın sözleşmesinin 1 Mart 2021 tarihi itbariyle karşılıklı feshedildiği ortaya çıktı.