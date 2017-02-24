Ali Ağaoğlu'nun sevgilisi Gürpınar: Elektrik faturamı düşünürken yanımda yoktunuz!

İş adamı Ali Ağaoğlu ile yaşadığı aşkla adını duyuran balerin Duygu Su Gürpınar, Instagram hesabında hayat hikayesini anlatan, sitem dolu bir yazı kaleme aldı.

Kendisinden 39 yaş büyük olan Ağaoğlu ile ilişkisi nedeniyle eleştirilen 24 yaşındaki Gürpınar, "Elektrik faturamı düşünürken de yoktunuz. Sakatlandığımda, düştüğümde, ağladığımda da yoktunuz. Şimdi olmasanız da olur. Ben ne geldiğim yeri, ne de kimsesizliğimi unuttum" diye yazdı.

"Hiçbir zaman vazgeçmemeyi anlatmayı çok isterdim"

Duygu Su Gürpınar'ın paylaşımı şöyle:

“Size küçük bir kızın hayat hikâyesini anlatmayı ve hiçbir zaman vazgeçmemeyi anlatmayı çok isterdim. Fakat , isteyenler yine benim anlattıklarımı değil, anlamak istediklerini okuyacak. Bu yüzden yazmıyorum. Küçük bir sahil kasabasının stadyumunda yetişen, konservatuvarda eğitim alan ve İzmir’in en güzel spor salonlarında tecrübe kazanan sıradan birisiyim.

“O ağır antrenmanlarda yoktunuz. Canım yanarken yoktunuz. 11 saat sadece dönüş provası yaparken yoktunuz. 39 kilo olmak için pamuk yediğimde yoktunuz. Ayak tırnaklarımı sökerken de yoktunuz. 6. pilates dersimden sonraki eve gidiş yolumda da yoktunuz. Elektrik faturamı düşünürken de yoktunuz. Sakatlandığımda, düştüğümde, ağladığımda da yoktunuz.

“Şimdi ne değişti? Zaten yoktunuz. Olmayan bir şeyi göremem öyle değil mi? Şimdi olmasanız da olur. Ben ne geldiğim yeri ne de kimsesizliğimi unuttum. Saygı ve selamlarımla…”