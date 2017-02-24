T24 LogoT24 Logo
Magazin

Ali Ağaoğlu'nun sevgilisi Gürpınar: Elektrik faturamı düşünürken yanımda yoktunuz!

"Ben ne geldiğim yeri, ne de kimsesizliğimi unuttum"

24 Şubat 2017 20:26

İş adamı Ali Ağaoğlu ile yaşadığı aşkla adını duyuran balerin Duygu Su Gürpınar, Instagram hesabında hayat hikayesini anlatan, sitem dolu bir yazı kaleme aldı.

Kendisinden 39 yaş büyük olan Ağaoğlu ile ilişkisi nedeniyle eleştirilen 24 yaşındaki Gürpınar, "Elektrik faturamı düşünürken de yoktunuz. Sakatlandığımda, düştüğümde, ağladığımda da yoktunuz. Şimdi olmasanız da olur. Ben ne geldiğim yeri, ne de kimsesizliğimi unuttum" diye yazdı.

"Hiçbir zaman vazgeçmemeyi anlatmayı çok isterdim"

Duygu Su Gürpınar'ın  paylaşımı şöyle:

“Size küçük bir kızın hayat hikâyesini anlatmayı ve hiçbir zaman vazgeçmemeyi anlatmayı çok isterdim. Fakat , isteyenler yine benim anlattıklarımı değil, anlamak istediklerini okuyacak. Bu yüzden yazmıyorum. Küçük bir sahil kasabasının stadyumunda yetişen, konservatuvarda eğitim alan ve İzmir’in en güzel spor salonlarında tecrübe kazanan sıradan birisiyim.

“O ağır antrenmanlarda yoktunuz. Canım yanarken yoktunuz. 11 saat sadece dönüş provası yaparken yoktunuz. 39 kilo olmak için pamuk yediğimde yoktunuz. Ayak tırnaklarımı sökerken de yoktunuz. 6. pilates dersimden sonraki eve gidiş yolumda da yoktunuz. Elektrik faturamı düşünürken de yoktunuz. Sakatlandığımda, düştüğümde, ağladığımda da yoktunuz.

“Şimdi ne değişti? Zaten yoktunuz. Olmayan bir şeyi göremem öyle değil mi? Şimdi olmasanız da olur. Ben ne geldiğim yeri ne de kimsesizliğimi unuttum. Saygı ve selamlarımla…”

ETİKETLER

Ali AğaoğlusevgilisibalerinDuygu Su GürpınarInstagram sitemmesajelektrik faturası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24