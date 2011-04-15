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Yaşam

Ali Ağaoğlu'na yumurtalı protesto

Ali Ağaoğlu İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) katıldığı bir söyleşide öğrencilerin yumurtalı protestosuyla karşılaştı.

15 Nisan 2011 03:00

T24 - Ali Ağaoğlu İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) katıldığı bir söyleşide öğrencilerin yumurtalı protestosuyla karşılaştı. 

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, deneyimlerini paylaşmak için İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezin'de üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Ağaoğlu konuşmasına başladıktan kısa bir süre sonra yaklaşık 30 kişilik Öğrenci Kolektifi üyesi tarafından protesto edildi. Ağaoğlu aleyhine pankart açan öğrenciler, iş adamını yumurta yağmuruna tuttu. Ağaoğlu, korumaların açtığı şemsiyelerle korundu. 

Kürsüye yürümek isteyen bazı protestocularla sivil polis ve özel güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Ağaoğlu protestocuların salondan çıkarılmasının ardından konuşmasına kaldığı yerden devam etti. Yaşanan olaylar da salonda bulunan öğrenciler tarafından görüntülendi.



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