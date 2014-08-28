'Ali Ağaoğlu yanlış davranış içinde, kızım yanlış yolda, çaresizim'

60 yaşındaki İşadamı Ali Ağaoğlu ile birlikte olduğu için kızı Hazal Mesudiyeli’ı evlatlıktan reddettiği ileri sürülen işadamı Cengiz Mesudiyeli, kızından 37 yaş büyük olan Ağaoğlu’nun geçtiğimiz günlerde yaptığı “Hazal Hanım’la mutlu bir beraberliğimiz var. Ailesiyle tanışıyorum, hiçbir sorunumuz yok” açıklamasını yalanlayarak, “Ali Bey yanlış bir davranış içinde, kızım yanlış bir yola girdi. Tek hissettiğim şey çaresizlik. Benden icazet alınmadı, kimse aramadı. Bu tarz ilişkiler yanlıştır” dedi.

Hürriyet'ten Cenker Tezel'e konuşan Cengiz Mesudiyeli'ninn açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Cengiz Bey, öncelikle sormak istiyorum. Size suskunluğunuzu bozduran ne oldu?

- Açıkçası normalde bu konuşmayı yapmazdım. Konuşmamın en büyük nedeni, yaşananların bu yaşlardaki diğer genç kızlara ve ailelerine örnek olmasını istemem... İstiyorum ki başka aileler ve bu yaşlardaki erkeklerle ilişki yaşayan genç kızlar, bunun kötü sonuçlarını öğrensin, olanlardan ders çıkarsın.

Size göre bu yanlış bir ilişki yani...

- Tamamen yanlış hem de, tek bir iyi tarafı yok. Bu tarz ilişkiler başlangıçta iyi olsa bile ileride kötü sonuçlar doğurabilir. Aradaki büyük yaş farkları, o kötü sonuçların temelini oluşturur.

Ali Ağaoğlu gibi göz önünde olan biri, iddia ettiğiniz kadar büyük hatalar yapar mı? Kötü sonuçlara göz yumar mı?

- Kişinin kim olduğu önemli değil, şahıslarla işim yok. Burada mühim olan, hareket tarzı. Ali Bey yanlış bir davranış içinde... Ortada çok ciddi bir yaş farkı var. Benzer hadiseler duyardık hep, maalesef hiç ihtimal vermezken benim de başıma geldi. Hazal benim evladım, tek düşündüğüm o...

Kızınızı evlatlıktan reddettiğiniz de ileri sürüldü. Var mı gerçekten böyle bir şey?

- Yok, o kadar da değil. Evet, kızım yanlış bir yola girdi ama ne olursa olsun, insan kızını reddedebilir mi? Bu yaşa getirmişim evladımı, reddetmek olmaz... Kızım neticesinde, sahip çıkmak zorundayım. Tek hissettiğim şey çaresizlik...

Ama Ali Ağaoğlu, “Hazal Hanım’la mutlu bir beraberliğimiz var. Ben ailesiyle tanışıyorum, hiçbir sorunumuz yok” şeklinde bir açıklama yaptı geçtiğimiz günlerde...

- Bana sorulan edilen bir şey yok. Ne telefon açılıp benden icazet alındı ne de bir şey soruldu. İlişkiyi herkes gibi gazetelerden öğrendim.

Tanışmıyor musunuz yani?

- Ali Bey’le iş dışında bir tanışıklığımız yok. Ben benzin pompaları yapan bir sanayi firmasının sahibiyim, ayrıca arazi alıp satıyorum. Bugüne kadar birkaç kez iş toplantımız oldu, oradan tanır beni, başka özel bir muhabbetimiz olmadı hiç. Bahsettiğim gibi beni bu ilişkiyle ilgili aramış, durumu anlatmış, “Kızınızla beraberim” demiş de değil.

Ya arasaydı?

- Beni arasaydı erkek erkeğe konuşurduk. Kimse bir şey sormadı, danışmadı, ilişkiden bahsetmedi. Sonuçlarına katlanacaklar.

Kızınız da mı aramadı sizi?

- Yok, ne o beni aradı, ne ben onu... Hazal annesiyle yaşıyordu, hafta sonları bana geliyordu. Uzun zamandır hiç gelmedi zaten. Beni iyi tanımış... Ne diyeceğimi iyi biliyor ki aramıyor.

Arasa ne dersiniz?

- Onunla bire bir konuşurum, başka elimden ne gelir? Çaresiz kaldığınız noktalar var, tam olarak o noktadayım. Ben Yasemin Hanım’la (Ensari) sessiz sakin bir hayat yaşıyorum, hayat paylaşınca güzel. Yasemin Hanım istedi, ben de sizi kabul ettim... İstedim ki başka genç kızlar bu hataya düşmesin.

Hazal asi bir genç kız mıdır?

- Asi değil de özgürlüğüne düşkündür diyeyim... Gezip tozmayı sever.

Aşık olduklarına, birbirlerini sevdiklerine inanmıyor musunuz?

- Sevgi ve aşka saygı duyarım, ama sürekli tekrarladığım gibi ciddi bir yaş farkı söz konusu... Ali Bey’in de kendi çoluğu çocuğu, kızı var. İnsan bir işe kalkışırken kendisinden pay biçmeli, kendisini de durup bir düşünmeli.

Son sözünüzü sorsam...

- İkisine de hayatta başarılar, mutluluklar diliyorum... Başka ne söyleyebilirim?



Herkes belli bir yaştan sonra kendi tercihleri doğrultusunda yaşıyor, o tercihlerin sonunda da ya mutlu oluyor ya da mutsuz... Kızım böyle bir tercih yapmış, Ali Bey de tanınan biri olduğundan sürekli yazılıp çiziliyorlar. Tabii bu durumdan fazlasıyla rahatsız oluyorum.



İlişkiyi evlilikle neticelendirirlerse en azından gönlümüz rahatlar. En azından “Adam kızımızı seviyormuş, kızımız da onu” der, kenara çekiliriz. Yine de bu kadar ciddi yaş farkının bulunduğu ilişkilerin sağlıklı olacağına, taraflara mutluluk getireceğine inanmıyorum.

