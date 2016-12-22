T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ali Ağaoğlu kızının kına gecesini bastı

Yaklaşık 150 aile dostlunun katıldığı kına gecesi, son haftalarda yaşanan terör olaylarından dolayı sade bir tören ile yapıldı

22 Aralık 2016 17:36

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, damadı Koray Kırcal ve oğlu Alican Ağaoğlu ile birlikte kızı Sena'nın eline kına yakılırken sürpriz baskın yaptı.

Yaklaşık 150 aile dostlunun katıldığı kına gecesi, son haftalarda yaşanan terör olaylarından dolayı sade bir tören ile yapıldı

Duygusal anların yaşandığı gecede Ali Ağaoğlu'nun bol bol dans etti.

Kınası yakılan Sena Ağaoğlu modacı Zuhair Murad imzasını taşıyan kıyafeti ile göz doldururken, gece boyunca güzeliği ve şıklığıyla da göz kamaştırdı.

Duygusal anların yaşandığı gecede işadamı Ali Ağaoğlu zaman zaman gözyaşlarına engel olamadı.

ETİKETLER

Koray KırcalBeşiktaşİstanbul

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24