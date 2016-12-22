Ali Ağaoğlu kızının kına gecesini bastı

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, damadı Koray Kırcal ve oğlu Alican Ağaoğlu ile birlikte kızı Sena'nın eline kına yakılırken sürpriz baskın yaptı.

Yaklaşık 150 aile dostlunun katıldığı kına gecesi, son haftalarda yaşanan terör olaylarından dolayı sade bir tören ile yapıldı

Duygusal anların yaşandığı gecede Ali Ağaoğlu'nun bol bol dans etti.

Kınası yakılan Sena Ağaoğlu modacı Zuhair Murad imzasını taşıyan kıyafeti ile göz doldururken, gece boyunca güzeliği ve şıklığıyla da göz kamaştırdı.

Duygusal anların yaşandığı gecede işadamı Ali Ağaoğlu zaman zaman gözyaşlarına engel olamadı.