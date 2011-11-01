Ali Ağaoğlu: İstanbul'da çürük binalar yaptık

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CNN Türk'te Ahmet Hakan tarafından hazırlanıp sunulan Tarafsız Bölge'de dün gece İstanbul'daki binaların sağlamlığı tartışıldı.Programın konuklarından olan inşaat sektörünün önemli isimlerinden Ali Ağaoğlu, eskiden yeterince malzeme olmadığı için çürük binaların yapıldığını, kendisinin de çürük bina yaptığını itiraf etti. Ağaoğlu, İstanbul'daki binaların Van'dakilerden daha kötü olduğunu söyledi.2000'li yıllardan önce inşaa edilen neredeyse tüm binaların kötü malzemeyle inşaa edildiğini anlatan Ağaoğlu, 1998'den önce İstanbul'da inşaa edilen binaların çoğunun Van depreminde yerle bir olan binalardan daha kötü olduğunu iddia etti.Ağaoğlu’na göre 2000’li yıllardan önce yapılan tüm inşaatlarda deniz kumu kullanıldı. Üstelik sadece beton değil demir de kötü kaliteydi.Ahmet Hakan, Ağaoğlu'nun anlattıklarından bunalıp sözü Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'e verdi ancak Başkan Demir'in de anlattıkları Ağaoğlu'nu doğrular nitelikteydi.Ahmet Hakan anlatılanların abartılı olup olmadığını bir de İTÜ İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper İlki'ye sordu. Ancak Prof. İlki'nin anlattıkları Ağaoğlu'nun anlattıklarından daha da korkunçtu. Prof. İlki, Türkiye'deki binaların 1975 yılı deprem yönetmeliğine bile uygun yapılmadığını söyledi.