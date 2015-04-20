Ali Ağaoğlu banka mı satın alıyor?

Aktif Bank için Çalık Holding ve Ağaoğlu Şirketler Grubu arasında pazarlık yapıldığına ilişkin söylentiler piyasalarda gündem oluşturdu. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu iddiayı 'Bırakın görüşmeyi düşüncemiz bile yok' ifadeleriyle yalanladı.

Milliyet gazetesine açıklama yapan Ağaoğlu, kesinlikle böyle bir görüşmenin olmadığını kaydederek şunları söyledi:

'Bırakın görüşmeyi düşüncemiz bile yok'

“Bırakın görüşmeyi böyle bir düşüncemiz bile yok. 4 ay önce Aktif Bank Genel Müdürlüğü’nden istifa eden Önder Halisdemir’in şirketimizin İcra Kurulu Başkanlığı’na getirilmesi öyle sanıyorum ki bu söylentilere neden oldu. Ama kesinlikle böyle bir düşüncemiz yok. Bankacılık sektörüne girmeyi düşünmüyoruz.”

Akbank Genel Müdür Yardımcısı Galip Tözge’nin görevinden istifa ederek, Çalık Holding'e ait Aktif Bank’a transfer olmasının ardından, Aktif Bank Genel Müdürü Önder Halisdemir de görevinden istifa etmişti. Halisdemir nisan ayı başında Ağaoğlu İcra Kurulu Başkanlığı’na getirilmişti.