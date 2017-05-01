"Algı operasyonu yaratıldı; ABD'nin 5 zırhlısı var, sınır hattında tur atıp duruyorlar"

Türkiye'nin terör örgütü olduğunu savunduğu YPG'ye Suriye'nin kuzeyinde destek veren ABD'nin sınır hattı boyunca askeri araçlarla "çektirdiği" fotoğrafların "algı operasyonu" olduğu iddia edildi. Sözcü gazetesinin Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, bölgedeki askeri kaynaklardan aktardığına göre, ABD'nin sadece 5 askeri aracı var ve sınır hattı boyunca tur atıyor. Askeri kaynak, "Türkiye-Suriye sınırına yığmış gibi bir algı operasyonu yaratıldı. Bunun gerçekle ilgisi yok. 5 zırhlı aracın ABD bayrağı takıp dolaşması, sanki her tarafta Amerikan zırhlıları varmış gibi yorumlanıyor" dedi.

Sözcü gazetesinde yer alan haber şöyle:

Dinci terör örgütü IŞİD'le mücadele bahanesi adı altında Amerika'dan açık destek alan terör gruplarının, sınır karakollarımıza yönelik taciz saldırılarında tanksavar ve Stinger füzeleri kullandığı ortaya çıktı. Bölgedeki askeri kaynaklar, yaşanan gelişmeleri SÖZCÜ'ye şöyle değerlendirdi: "Algı operasyonu yaratıldı"

“Sincar'a yapılan harekatın zamanlaması iyi olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesi böyle bir harekatın yapılması Türkiye'nin elini zayıflatırken, ABD'nin elini güçlendirdi. Basında ABD'nin sanki onlarca zırhlı aracı Türkiye-Suriye sınırına yığmış gibi bir algı operasyonu yaratıldı. Bunun gerçekle ilgisi yok. 5 zırhlı aracın ABD bayrağı takıp dolaşması, sanki her tarafta Amerikan zırhlıları varmış gibi yorumlanıyor.

Frans24, AP, Reuter, DPA muhabirleri de sürekli aynı araçların gittiği yerlerde bulunuyor. Tam anlamıyla algı operasyonunun yapılmasına destek oluyor. Sınır hattımızda ABD'nin yığınak yaptığına ilişkin değerlendirmeler doğru değil.

Cumhurbaşkanımızın "Her an gelebiliriz" sözleri de yanlış. Çünkü bu tür açıklamalar terör örgütlerine daha fazla destek verilmesine, onların da mayınlama, tuzaklama, yığınak yapmalarına sebep oluyor. Bu tür açıklamaları operasyonları da tehlikeye düşürüyor.