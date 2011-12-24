-Algan: Türkiye'den uzaklaştırmaya kalkarlardı TRABZON (A.A) - 24.12.2011 - Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, ''Kupanın ruhu Trabzonspor'a gelmiştir, bir tenekesi kalmıştır' demiştim. O da gelecektir. Bundan emin olun'' dedi. Trabzonspor Kulübü'nün Olağan Genel Kurul Toplantısı, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde yapıldı. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen ve seçimli olmayan bordo-mavili kulübün 65. genel kurulunda, kulüp başkanı Sadri Şener, kulüp asbaşkanı Nevzat Şakar ve diğer yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Kulüp genel sekreteri Hasan Yener'in açılış konuşmasının ardından İlhami Algan başkanlığında divan kurulu oluşturuldu. Algan, konuşmasında, son dönemlerde bordo-mavili kulüp üzerinde kara bulutların dolaştığını ve açıklamada bulunan kulüp başkanı ve diğer yöneticilerin de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini söyledi. Etik Kurulu'nun savcılıktan gelen 26 klasör belgeyi inceleyerek bir rapor hazırladığını ifade eden İlhami Algan, ''Bu kurulun raporunda Fenerbahçe Kulübü 14 maç yüzünden suçlanıyor. 5 maçta şike, 3 maçta şikeye teşebbüs, 1 maçta teşvik primi, 5 maçta teşvik primi girişimi... İşte bu durumdaki bir Fenerbahçe, Süper Lig'de yarışa devam ediyor. Değil 14 maçta şike yaptığımız, 1 maçta şike yaptığımız iddia edilse bizi Süper Lig'den değil Türkiye'den uzaklaştırmaya kalkarlardı'' diye konuştu. ''Bizim bizden başka dostumuz yoktur'' diyen Algan, ''Bunun için gerek eleştirirken, gerek öz eleştirilerde bulunurken çok dikkatli olmalıyız. Kulübümüze, yöneticimize, hocamıza, sporcularımıza sahip çıkmalı, onlara şemsiye olmalıyız'' ifadelerini kullandı. -Zengin, faaliyet raporlarını okudu- Algan'ın konuşmasının ardından kulüp genel müdürü Sinan Zengin de ilk olarak yönetim kurulunun faaliyet raporlarını okudu. Bordo-mavili kulübün borcunun 99 milyon 741 bin 264 lira olarak açıklayan Zengin, 2012 yılı tahmini konsolide bütçesinin ise 362 milyon 250 bin lira olduğunu kaydetti. -Üyeler yönetime destek verdi- Genel kurulda söz alan kulüp eski asbaşkanlarından Ömer Gürsoy, son yaşanan şike olaylarından sonra camianın yeterince yönetimin ve kulübün yanında olmadığını savundu. Camianın yönetimin yanında olması halinde hiçbir gücün karşılarında duramayacağını ifade eden Gürsoy, ''Yarından tezi yok, bu sorun çözülene kadar, kayıtsız ve koşulsuz yönetimin yanında olmak her Trabzonsporluyum diyenin görevidir. Yeniden hukukun egemen olduğu bir futbol düzeni diliyorum'' dedi. Mehmet Cevahir ise ''düşünmeden hareket eden insanın, nişan almadan ateş eden avcıya benzediği'' sözünü dile getirerek, ''Rastgele kamuoyu önünde konuşulanlar ve yazılanlar Trabzonspor'a zarar veriyor. Futbolumuz sıkıntıda. Yönetim olarak bizlere atılan çamurlar kurudu ve düştü. Bize yansımadı. Bu bir mutluluk. Hatalarını da değerlendirerek yönetimin yanında olmak bizim asli görevimizdir'' diye konuştu. -Şener'in konuşması- Genel kurul üyelerinin konuşmasının ardından söz alan kulüp başkanı Sadri Şener, kendisinden önce konuşanlara teşekkür ederek, ''Son dönemlerde kendimi oldukça yalnız hissetmeye başlamıştım. Bu destekler bize mücadelede daha büyük güç katacak, Trabzonspor'u hak edeceği sonuca ulaştıracaktır. 'Kupanın ruhu Trabzonspor'a gelmiştir, bir tenekesi kalmıştır' demiştim. O da gelecektir. Bundan emin olun'' şeklinde konuştu. Bu sürecin kendilerini fazlasıyla yorduğunu ve yıprattığını savunan Şener, ''Türk sporunun tarihine bakarsanız, böyle olaylar yok gibi. Belki vardı, bizim haberimiz yoktu. Tapeler, kanun değişikliklikleri gibi şeylerin olduğu yıl bize rastladı. Yargı süreci devam etmesine karşın biz bu işin içinden alnımızın akıyla çıktık, çıkacağız'' ifadelerini kullandı. Etik kurulu raporu konusunda yaşananlarla ilgili görüşlerini açıklayan Sadri Şener, ''Etik kurulu, ziraat, veteriner, inşaat mühendislerinden oluşan bir kurul değil, hukukçulardan, profesörlerden oluşan bir kuruldur. Dolayısıyla verdiği raporun 5 santim aşağı, yukarı gitmesi de mümkün değildir. Bunun da böyle bilinmesini istiyorum'' dedi. -'Yeni müzemize, kupa onurla gelecek''- Sadri Şener, şike ve teşvik sürecinin çok uzun boylu içine girmek istemediğini ifade ederek, 'Politikamızı aynen böyle 1-2 ay devam ettirirsek, yeni yaptırdığımız müzede hazırladığımız yere bu kupayı hep beraber onurla koyacağız. Tek bir haram puan almadan koyacağız. Rakiplerimizi de incitmeden, kırmadan yolumuza devam edeceğiz. Sonuçta Türkiye Ligi'nde yarışıyoruz. Bunları da göz ardı etmemeliyiz. En ufak hakkımızı milimetresine kadar gücümüz yettiğince savunmaya devam edeceğiz. Bu aralar benim şahsıma, yönetim kurulu üyelerine telefonlarımızı öğrenen rakiplerimiz tarafından epeyce küfürler edilmekle beraber, bunları sineye çekmek durumunda kalıyoruz. Trabzonspor için, 27 senelik şampiyonluk özlemine son vermek için Tonya orjinli biri olarak sineye çekmek durumundayız'' ifadelerini kullandı. Transferde teknik direktör Güneş'in talep etmesi halinde imkanlarının müsait olduğunu ve oyuncu almaktan çekinceleri olmadığını söyleyen Şener, ''Ama mutlaka teknik heyetin rızası ile bu iş yapılır. Hocanın dışında hiçbir yönetici arkadaşımızın başta başkan olarak benim futbolcuyu alıp getirme, antrenmana çıkarma yetkimiz yoktur'' değerlendirmesinde bulundu.