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Dünya

ALFRED HITCHCOCK'UN KAYIP FİLMİ BULUNDU WELLINGTON (A.A)

03 Ağustos 2011 18:31

-ALFRED HITCHCOCK'UN KAYIP FİLMİ BULUNDU WELLINGTON (A.A) - 03.08.2011 - Gerilim filmlerinin en büyük yönetmeni Alfred Hitchcock'un kayıp olan bir filminin Yeni Zelanda'da bulunduğu bildirildi. Yeni Zelanda sinema arşiv dairesinden yapılan açıklamada, "The White Shadow" adlı sessiz filmin ilk üç bobininin, 1993'de arşiv dairesine teslim edilen çok sayıdaki film şeridinin arasında bulunduğu belirtildi. Açıklamada, İngiliz Graham Cutts'ın yönettiği 1923 tarihli bu filmde Alfred Hitchcock'un, yönetmen yardımcısı, senarist, dekoratör ve kurgucu olarak görev yaptığı kaydedildi. Arşiv dairesi tarafından "vahşi bir atmosferle bezenmiş bir melodram" olarak değerlendirilen film, iki kızkardeşin hikayesini anlatıyor. Kurumun, bulunan bobinlerin, var olan tek kopya olduğunu düşündüğü, son üç bobinin akıbetinin ise bilinmediği belirtildi. Amerikan Ulusal Film Eleştirmenleri Derneği Başkanı David Sterritt, bu gelişmenin, araştırmacılar, eleştirmenler ve hayranları için çok anlamlı olduğunu, bulunan ilk üç bobinin filmin yarısından fazlasını temsil ettiğini ve Hitchcock'un henüz oluşum aşamasında olan görsel ve yaratıcı fikirlerini incelemek için yegane fırsatı sunduğunu söyledi. Film şeritleri, 20. yüzyılın ilk yarısında Hastings'teki bir sinemada makinist olarak görev yapan Jack Murtagh'ın ölümünün ardından teslim edilmişti.

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