Alfabeye 'q,w,x' PKK'lıya kademeli af

Demokratik açılımın içi netleşmeye başladı.

Aylardır konuşulan adına “Kürt” ya da “ demokrasi” denilen açılımın detayları netleşmeye başladı. Gazete Habertürk’ün verdiği habere göre 8 bakanlık açılım için atacağı adımları tek tek belirleyip mini MGK’da Başbakan Tayyip Erdoğan’a sundu.



BAKAN AKDAĞ AÇIKLADI:

X, W, Q HARFLERİ ALFABEYE Mİ GİRİYOR?



Toplantıda tartışılan konu başlıkları şöyle:

Af konusu:

1- Suça karışmamış 10 yıllık teröristler 3 ay rehabilitasyon merkezinde tutulacak ve ardından serbest bırakılacak.

2- Suça karışıp pişman olan terörist 5 yıl gözetim altında tutulacak.

3- Terör örgütü liderlerine af yok (Yurt dışı esnekliği düşünülüyor)

Uluslararası

1- Mahmur Kampı'nda bulunan Türkler getirilecek.

2- Mahmur Kampı'nda bulunan yabancılar ülkelerine gönderilecek.

İçişleri

1- Mahmur kampındakiler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacak.

2- Kürtçe yer isimleri iade edilecek.

3- Köy korucuları zamanla tasviye edilecek.

4- Yok olan ormanlar yeşertilecek, korucular buralarda çalıştırılacak.

5- Devlet dairelerinde Kürtçe tercüman.

6- "Ne Mutlu Türküm diyene" yazıları yenilenmeyecek.

7- İlköğretim andı kaldırılacak.

8- Karayollarına Kürtçe levhalar konulacak.

9- Kürtçe bilen imam ve polis .

10- Vatandaşa terör tazminatı verilecek.

Kürtçe

1- Kürtçe ilköğretim ve lisede seçmeli ders olarak okutulacak.

2- QWX alfabeye dahil edilecek.

3- Kürtçe kurslarında Almanca, İngilizce dersleri verilecek.

4- Üniversitelerde 'Kürt Enstitüsü'

Kültür-sanat

1- Devlet Kürtçe yayınları destekleşecek.

2- Devlet toplu Kürtçe kitap alımı yapacak ve kütüphanelere dağıtacak.

3- Devlet Tiyatroları 'Mem u Zin'i oynayacak.

Yayın

1- RTÜK, Kürtçe yayınlara kolaylık getirecek.

2- Özel televizyonlarda Kürtçe serbest olacak.

3- 24 saat Kürtçe yayın yapılacak.

4- Televizyonda kürtçe çocuk programları

Ekonomi

1- Güneydoğu'da refahın yükseltilmesi için düğmeye basılacak.

2- GAP eylem planı uygulanacak.

3- Bölgeye yatırım çekilecek.

Dini boyut

1- Kürtçe Kuran meailini devlet bastıracak.

3 aşamalı 'kazanma'

Alfabeye Q, W, X harfleri

Dış İşleri Bakanlığı'nın görevleri

İç İşleri Bakanlığı'nın Görevleri

Diyanet'ten Kürtçe Kuran

Kesintisiz Kürtçe yayın

Güneydoğu'ya yatırım

Açılımın diğer başlıklar

İç İşleri bakanlığı konuyla ilgili olarak koordinasyon görevini yürütmeye devam ederken, Adalet Bakanlığı diğer bakanlıkların önereceği kanuni düzenlemeler konusunda teknik onay görevi yürüteceği belirtildi.Adalet Bakanlığı'nın dağdaki teröristlerin teslim olma sürecini hızlandırmak için, Özal'ın kademeli af planına benzer bir plan hazırladı.3 aşamalı olan bu planının ilk aşamasında suça karıştığına dair delil bulunmayan PKK'lıların salıverileceği, ikinci aşamasında suç işlemediğini beyan ettiği, örgütün dağ kadrosunda 10 yıldan fazla kalmamış olanların 3 aylık bir rehabiltasyon süreci sonrası topluma karıştırılacağı ve son aşasındaysa suça karıştığı sabit olan ancak pişmanlık beyan edenlerin 5 yıl içinde yeni bir suç işlememeleri halinde serbest kalabileceği belirtildi.Milli Eğitim Bakanlığı'nın ise Kürtçe'nin ilköğretim ve liselerde seçmeli ders olarak okutulması konusunda hazırlık yaptığı aktarıldı.Bakanlığın Kürtçe kurslarının İngilizce, Almanca, gibi diğer dillerde de kurs verebilmesini sağlayacak kanuni değişiklik hazırladığı Q, W, X gibi harflerin alfabeye dahil edilmesi için çalışmaların yürüttüğü belirtildi.Dış İşleri Bakanlığı'nınsa Mahmur Kampı'ndaki Türk vatandaşlarının Türkiye'ye girip girmemelerini sağlama konusunda diplomatik girişimler gerçekleştireceği, Türk vatandaşı olmayan PKK'lilerin vatandaşı oldukları ülkeye kabul edilmeleri nezdinde diplomatik girişimlerde bulunacağı belirtildi.İç İşleri Bakanlığı'nın Mahmur kampında doğanların Türk vatandaşlığına alınmasıyla ilgili işlemler ve Kürtçe yer isimlerinin iadesi konusunda valiliklerle koordineli bir çalışma yürüteceği ifade edildi.Geçici köy korucularının durumuyla ilgili de çalışma başlattığı belirtilen bakanlığın, koruculuk sistemini zamana yayılarak tasfiyesini öngören plan hazırladığı, silahları alınacak korucuların yakılan ormanların yeniden yeşertilmesi gibi işlerde çalıştırılacağı belirtildi.Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, Kürtçe Kuran-ı Kerim için, basılmış 4 değişik Kuran mealini incelemeye aldığı, Diyanet uzmanlarının inceleme sonrası, Diyanet onaylı Kürtçe mealinin piyasaya çıkarılacağı aktarıldı.RTÜK'ünse konuyla ilgli olarak 24 saat Kürtçe yayın için teknik ve hukuki altyapı hazırlığı yaptığı, 'Radyo ve Televizyon Yayınları Hakkındaki Yönetmelik'te değişim öngörüldüğü ifade edildi.Başbakan Yardımcısı Ali Babacan başkanlığındaki ekonomik Koordinasyon Kurulu'nun, bölgede ekonomik refahın arttırılması için, GAP Eylem Planı'nın uygulanmasının yanı sıra bölgeye yatırım çekme yönünde girişimlerinin hızlandıracağı belirtildi.Bakanlıklar çerçevesinde atılacak olan açılım adımları dışında üniversitelerde Kürt enstitülerinin kurulması, devlet dairelerine Kürtçe tercüman alınması, Kürtçe bilen imam ve polis istihdamı, 'Ne mutlu Türk'üm diyene' yazılarının yenilenmemesi, vatandaşa terör tazminatı ödenmesi, ilköğretim okullarında andın kaldırılması, karayollarına Kürtçe levhalar konulması adımlarının bulunduğu aktarıldı.