T24 LogoT24 Logo
Magazin

Aleyna Tilki'ye tepki: Çaldığın o fotoğrafı, yerine koy lütfen

"Belli ki bir Türk popstar benim iki yıl önce Kanada'da çektirdiğim fotoğrafı çalmış"

01 Eylül 2017 15:52

17 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, Alman fotoğrafçı Frauke Hagen'in 2015'te Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafı, kendi fotoğrafıymış gibi paylaştı. Durumu fark eden Instagram kullanıcıları, Aleyna Tilki'nin son şarkısına gönderme yaparak "Çaldığın o fotoğrafı yerine koy lütfen" dedi. 

"Çalıntı" olduğu anlaşılınca Tilki, fotoğrafı sosyal medya hesabında sildi.

Fotoğrafın asıl sahibi Frauke Hagen de şu açıklamayı yaptı:

"Belli ki bir Türk popstar benim iki yıl önce Kanada'da çektirdiğim fotoğrafı çalmış."

ETİKETLER

Aleyna TilkiInstagramçalıntı fotoğraf

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24