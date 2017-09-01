Aleyna Tilki'ye tepki: Çaldığın o fotoğrafı, yerine koy lütfen

17 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, Alman fotoğrafçı Frauke Hagen'in 2015'te Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafı, kendi fotoğrafıymış gibi paylaştı. Durumu fark eden Instagram kullanıcıları, Aleyna Tilki'nin son şarkısına gönderme yaparak "Çaldığın o fotoğrafı yerine koy lütfen" dedi.

"Çalıntı" olduğu anlaşılınca Tilki, fotoğrafı sosyal medya hesabında sildi.

Fotoğrafın asıl sahibi Frauke Hagen de şu açıklamayı yaptı:

"Belli ki bir Türk popstar benim iki yıl önce Kanada'da çektirdiğim fotoğrafı çalmış."