T24 LogoT24 Logo
Magazin

Aleyna Tilki’nin annesiyle babası boşandı

Havva ve Mehmet Tilki, anlaşmalı olarak boşanmalarının ardından adliyeyi birlikte terk etti

10 Ocak 2018 21:30

Türkiye’nin en çok dinlenen pop şarkıcılarından biri olan 17 yaşındaki Aleyna Tilki’nin anne ve babası boşandı. Havva ve Mehmet Tilki’nin anlaşmalı olarak boşandığı ve genç şarkıcının duruşmaya katılmadığı belirtildi. 

CNNTürk ten Murat Aydın'ın haberine göre; Küçükçekmece Adliyesi'ne avukatları eşliğinde gelen Havva Tilki ile babası Mehmet Tilki, Aile Mahkemesi'ne boşanma dilekçesi verdi.

Sundukları anlaşmalı boşanma dilekçesini mahkemeye veren çiftin kısa süre içinde duruşması görüldü. Aleyna Tilki, boşanma aşamasında ailesinin yanında yer almazken; anlaşmalı olarak boşanan Havva Tilki ve Mehmet Tilki, adliyeyi birlikte terk etti. Çiftin boşanma kararını büyük bir gizlilik içinde aldıkları öğrenildi.

ETİKETLER

aleyna tilkiannebababoşandı

İlgili Haberler

Aleyna Tilki: Ergenim ben

Tilki, Behzat Uygur'u tanımadığını söylemişti

Aleyna Tilki: 9 yaşımdan beri yazıyorum, yazılarım kişisel gelişim ve felsefe ağırlıklı

"Yazdığım yazılar hakkında eleştirilirsem çok savunmasız kalırım"

Hayko Cepkin'den Aleyna Tilki'ye: Dayanılır gibi değil lan!

"Tavsiye ver dinlerim Hayko abi"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24