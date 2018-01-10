Aleyna Tilki’nin annesiyle babası boşandı

Türkiye’nin en çok dinlenen pop şarkıcılarından biri olan 17 yaşındaki Aleyna Tilki’nin anne ve babası boşandı. Havva ve Mehmet Tilki’nin anlaşmalı olarak boşandığı ve genç şarkıcının duruşmaya katılmadığı belirtildi.

CNNTürk ten Murat Aydın'ın haberine göre; Küçükçekmece Adliyesi'ne avukatları eşliğinde gelen Havva Tilki ile babası Mehmet Tilki, Aile Mahkemesi'ne boşanma dilekçesi verdi.

Sundukları anlaşmalı boşanma dilekçesini mahkemeye veren çiftin kısa süre içinde duruşması görüldü. Aleyna Tilki, boşanma aşamasında ailesinin yanında yer almazken; anlaşmalı olarak boşanan Havva Tilki ve Mehmet Tilki, adliyeyi birlikte terk etti. Çiftin boşanma kararını büyük bir gizlilik içinde aldıkları öğrenildi.