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Aleyna Tilki'den 18 yaş turnesi

Dört gün önce 18 yaşına giren popçu, Avrupa turnesine çıkacak

02 Nisan 2018 12:43

Dört gün önce 18 yaşına girip reşit olan Aleyna Tilki, cuma günü itibarıyla 11 şehri kapsayan Avrupa turnesine çıkıyor.

HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, reşit olmadığı için kulüplerde sahneye çıkması yasaklanan Aleyna Tilki için hareket zamanı! Dört gün önce 18 yaşına giren popçu, Avrupa turnesine çıkacak. 6 Nisan’da Nürnberg’den başlayacak turne Berlin, Viyana, Aachen, Stuttgart, Brüksel, Amsterdam, Oberhausen, Köln, Bremen ve Zürih’le sürecek.

Tilki, 12 Mayıs’a kadar sürecek konserler için 6 bin 800 km yol kat edecek. Turnenin en özel konserini ise 2016’da sahneye çıkmasına izin verilmediği Stuttgart’ta verecek. O dönem konseri iptal edilince, “1 yıl 4 ay sonra görüşürüz” diyerek hayranlarıyla fotoğraf çektirip İstanbul’a dönen şarkıcı, böylece verdiği sözü de tutmuş olacak.

Aleyna Tilki, 18 yaşına girmesini Bostancı’daki lunaparkta kutlamıştı.

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