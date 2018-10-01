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Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman'dan çocuklar için başlatılan kampanyaya destek

BURSA, (DHA)- BURSA'da, dar gelirli ailelerin çocuklarına destek vermek amacıyla başlatılan, 'Atma Tamir Olsun, Çocuklara Umut Olsun' kampanyasına sanatçı Aleyna Tilki ve aranjör Emrah Karaduman da destek verdi

01 Ekim 2018 14:24

BURSA, (DHA)- BURSA\'da, dar gelirli ailelerin çocuklarına destek vermek amacıyla başlatılan, \'Atma Tamir Olsun, Çocuklara Umut Olsun\' kampanyasına sanatçı Aleyna Tilki ve aranjör Emrah Karaduman da destek verdi.
Çocuklarına oyuncak alacak para bulamayan aileler için Onur Marketler zinciri tarafından başlatılan \'Atma Tamir Olsun, Çocuklara Umut Olsun\' kampanyasına olan ilgi her geçen gün artıyor. \'Yasak Elma\' dizisinin oyuncusu Sevda Erginci, sanatçılar Mahmut Cevher, Ersan Erdura, Tuğba Özerk, Selahattin Alpay ve Çılgın Seda\'dan sonra Aleyna Tilki ile aranjör Emrah Karaduman da projeye destek verdi. Aleyna Tilki, \"Çok anlamlı ve güzel bir proje. Öğrenince çok duygulandım. Herkesi bu anlamlı kampanyaya destek olmaya çağırıyorum\" diye konuştu.

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