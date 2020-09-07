Aleyna Tilki: Dünya starı olmaya çok yakınım

Şarkıcı Aleyna Tilki, kitap yayınlamak, film çekmek istediğini ve ruhunun derinliğini yansıtacak sanatsal aktiviteler yapmak istediğini söyledi. Tilki, Dünya starı olmak istiyordum, Diplo ile çalışmak istiyordum, Warner Music ile anlaşmak istiyordum. "Şimdi yabancı müzikler üretebileceğim, Amerika–İngiltere bazlı çok yetenekli bir ekibim var. Sanırım, yolu yarıladık. Dünya starı olabilme hayaline çok yakın olduğumu hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Aleyna Tilki, Based İstanbul’a konuştu. Genç şarkıcı hayallerini ve “görünmeyen Aleyna’yı” anlattı. İşte Aleyna Tilki'nin açıklamalarının bir bölümü şöyle:

"Yarışmanın hayatımı değiştireceğini biliyordum. Hiçbir şey şans eseri değildi, planlıydı" diyen Aleyna Tilki, "Ben TV’ye çıktığım anda, şarkı söylediğim anda, sesimi ve beni gördüklerinde tüm prodüktörlerin benimle çalışmak isteyeceklerine emindim" diye konuştu.

"Yazdığım kitapları, gerçek dünya görüşlerimi kolay kolay insanlarla paylaşmıyorum"

"Risk benim için, özünü tamamen insanlara sunabilmeyi ifade ediyor" diyen Tilki şöyle devam etti:

"Kendini insanlara açmayı ifade ediyor ve açıkçası bu benim için çok zor. Yazdığım kitapları, gerçek dünya görüşlerimi, kendi bestelerimi kolay kolay paylaşamıyorum insanlarla. Aslında risk, risk almak ve bunu yapabilmekten geçiyor."

Tilki, "Kendini tanıdıkça kaygılarından sıyrılıyor musun?" sorusuna da şöyle yanıt verdi:

"Hayır, aksine! Kendimi tanıdıkça kendimi ne kadar az tanıyormuşum kaygısına kapılıyorum ve bu kaygı beni sürekli dürtüyor. Mesela geçmişte kalan bir yaram olduğunu düşünelim; o yaranın yerini keşfettiğim zaman o yaraya bir parmak basıyorum ki daha çok kanasın. Mutluluk duyduğum, tatmin olduğum olayların da üzerine giderim; onları daha çok deneyimlemeye çalışırım. Kendimi tanımak bir yolculuk gibi. Ve en büyük özelliğim kendimde yolculuk yapabilmek."

"Kitap yayınlamak, film çekmek istiyorum"

"Kitap yayınlamak, film çekmek istiyorum ve ruhumun derinliğini yansıtacak sanatsal aktiviteler yapmak istiyorum. Bir yandan da kafamda geliştirdiğim fikirlerim var" diyen Tilki, devamında da şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlık adına kendimce fikirler üretiyorum aslında. Bu benim gizli tarafım; çok okuyorum bu konuları, bu işin profesyonelleri olan insanlarla çok görüşüyorum. Genetik ile ilgili fikirler var aklımda. Bu konudaki profesyonellerle o projemi de gerçekleştirmek istiyorum. Kafamdaki buluşları da paylaşmak istiyorum ama buna biraz daha uzağım şu anda. Çünkü yarattığım kariyer ve karakter, “'insanların gördüğü Aleyna', buna henüz hazır değil. Müzik kariyerime baktığınız zamanda da hayallerime çok yakınım. Dünya starı olmak istiyordum, Diplo ile çalışmak istiyordum, Warner Music ile anlaşmak istiyordum. Şimdi yabancı müzikler üretebileceğim, Amerika–İngiltere bazlı çok yetenekli bir ekibim var. Sanırım, yolu yarıladık. Dünya starı olabilme hayaline çok yakın olduğumu hissediyorum."