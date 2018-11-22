Aleyna Tilki: Bu işler biraz ince işler, anlayan anlar

Şarkıcı Aleyna Tilki, ”Ben her gittiğim yerde starım" sözüne açıklık getirirken "Ben 'Star oldum' demedim. Star olmak, doğulup oluşan bir şeydir. Star olunmaz, star doğulur. Bu işler biraz ince işler, anlayan anlar. Daha benim yolum uzun" dedi.

Milliyet’in haberine göre İstanbul’da bir sahilde görüntülenen Tilki, "Hava ne kadar yağmurlu olsa da benim enerjim yüksek" dedi.

"Ben her gittiğim yerde starım" sözüne açıklık getiren genç şarkıcı, "Ben 'Star oldum' demedim. Star olmak, doğulup oluşan bir şeydir. Star olunmaz, star doğulur. Bu işler biraz ince işler, anlayan anlar. Daha benim yolum uzun" şeklinde konuştu.

Ellerinin boyalı olması dikkati çeken Tilki, "İki gündür tuval boyama yapıyorum. O yüzden ellerimdeki boyaları çıkarma fırsatı olmadı" ifadelerini kullandı.