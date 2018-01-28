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Aleyna Tilki: Ailemin boşanmasını olgunlukla karşıladım

Tilki, Mustafa Mert Koç'la aşk yaşadığı iddialarını yalanladı

28 Ocak 2018 13:34

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, annesi ile babasının boşanmasını olgunlukla karşıladığını söyledi.

İngilizce eğitimi almak amacıyla 3 ay önce ABD’ye giden Aleyna Tilki, kısa bir tatil için İstanbul’a döndü. Habertürk'ten Nuri Altuntaş'ın haberine göre, aranjörü ile Kuruçeşme’de yemek yiyen Tilki, çıkışta mendil satan bir kadına 200 lira verdi.

Genç popçu, annesi Havva Tilki ile babası Mehmet Tilki’nin boşanmasına ilişkin sorulara, “Normal, bunlar olabilir. Aldığımız aile terbiyesinden bu tarz şeylerin olabileceğini biliyoruz. Bunu ilk biz yaşamıyoruz. Başımıza ne gelse olgunlukla karşılayabiliriz” yanıtını verdi. 

Tilki, Mustafa Mert Koç’la aşk yaşadığı iddialarını da yalanladı.

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