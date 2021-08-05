Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun bu kez de Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alındı

Ankara'da 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi olan ve uyuşturucu madde kullandıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından tutuklanan ve 17 Temmuz'da tahliye edilen Ümitcan Uygun, bu kez de önceki gece evinde ölü bulunan 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alındı. Uygun'un, Hankulu'nun ölümünden önceki gece, genç kadının evinde olduğu iddia edildi.



Esra Hankulu

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Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in, geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun gözaltına alınıp, serbest bırakıldı. Sema Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada yer alması ardından ifadesi alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun, iki kadınla birlikte uyuşturucu madde kullandığına ilişkin görüntüler de daha sonra sosyal medyada yer aldı. Ümitcan Uygun, bunun üzerine 10 Ocak'ta gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Uygun, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan tutuklandı. Ölümünden önce Sema Esen’e uyguladı şiddet anı görüntülerine ilişkin hakkında açılan dava süren Ümitcan Uygun, tutuklu bulunduğu uyuşturucu dosyasında avukatının itirazı üzerine 17 Temmuz'da tahliye edildi.

Aynı suçlamayla gözaltına alındı

Ankara polisi, önceki gece Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'nde ihbar üzerine girdiği evde bir kadın cesediyle karşılaştı. İnceleme sonucunda ölen kişinin Esra Hankulu olduğu belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren polis, tanık ifadelerinden Hankulu'nun en son Ümitcan Uygun ile görüştüğünü belirledi. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hankulu'nun ölümünün ilk belirlemelere göre uyuşturucu kullanımından kaynaklandığı tespit edildi. Ancak ölümü şüpheli görülen Hankulu'nun aynı gece arkadaşlarını arayarak psikolojisinin iyi olmadığını ve babasının mezarına gitmek istediğini söylediği belirtildi. Arkadaşlarının o gece Hankulu'nun yanına giderek geceyi birlikte geçirdikleri öğrenildi. Poliste ifade veren arkadaşlarının, aynı gece Ümitcan Uygun'un da evde bulunduğunu, Uygun'u sabah kendileri uyanmadan Hankulu'nun odasından ayrıldığını iddia ettiler. Ayrıca Hankulu'nun yanında cep telefonu bulunamadığı öğrenildi.

Başsavcılıktan açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Esra Hankulu'nun ölümü olayının bildirilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatıldı. Olay günü evde bulunan F.G., D.C. ve Ü.U. isimli şahıslar gözaltına alındı. Soruşturmanın bulunduğu aşama, şüpheli sayısı dikkate alınarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca şüpheliler F.G., D.C. ve Ü.U.'un gözaltı süresinin bir gün süreyle uzatılmasına karar vermiştir. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma etraflıca ve titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

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