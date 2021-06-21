‘Aleyna Çakır’ın katilleri’ paylaşımına dava açıldı

Aleyna Çakır’ın şüpheli ölümüne ilişkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin resimlerinin önünde katil zanlısı Ümitcan Uygun'un çektirdiği fotoğrafı "#AleynaÇakır'ın katillerinin fotoğrafı..." diye Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk hakkında 6,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Savcılık, Merttürk'ün her iki lidere hakaret ettiğini öne sürdü.

ankaragazetecisi.com'da yer alan habere göre, Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk, Twitter hesabından; Aleyna Çakır’ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun’un çektirdiği ve arkasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli’nin resimlerinin olduğu fotoğrafı 6 Haziran 2020 tarihinde paylaştı.

Merttürk, paylaşımı yaparken “#AleynaÇakır’ın katillerinin fotoğrafı… Yüzlerce kelimenin yerine geçebilecek şekilde anlatmış bu fotoğraf her şeyi. Bunca öldürülen kadın kimin yüzünden öldürüldü, katillerin arkasında kim ve hangi ideoloji var. İşte!” diye yazdı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bunun üzerine Merttürk hakkında soruşturma başlattı. Savcılığın başvurusu üzerine Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, 6 Nisan 2021’de Cumhurbaşkanına hakaret yönünden kovuşturma izni verdi. Şüpheli olarak ifade veren Nebiye Merttürk, yorumu ifade özgürlüğü kapsamında yaptığını söyledi.

"Aleyna Çakır’ın katilleri paylaşımına" dava

Savcılık, Merttürk hakkında Cumhurbaşkanına hakaret ve Devlet Bahçeli’ye hakaret etmek iddiasıyla iddianame düzenledi. Erdoğan ve Bahçeli’nin isimleri yazılırken “sayın” ifadesinin yer aldığı iddianamede, “Yapılan soruşturma sonucunda; şüphelinin twitter isimli sosyal paylaşım sitesinde bulunan hesabından suç tarihinde yaptığı yukarıda belirtilen paylaşımlarının düşünce açıklama hürriyeti ve sert eleştiri kapsamında olmayan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin onur, şeref ve saygınlığına saldırı niteliğinde olduğu ve atılı suçu işlediği anlaşılmıştır” denildi.