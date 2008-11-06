Alex'ten iyi haber





Sakatlığına rağmen Arsenal maçında oynamak isteyen ama doktorlardan izin alamayan sambacıdan müjdeli haber geldi. Yıldız futbolcunun Kadıköy’deki dev karşılaşmada takımının başında sahaya çıkacak olması yüzleri güldürdü.



ARSENAL maçı öncesi yaşadığı sakatlıkla Fenerbahçe’de şok etkisi yaratan kaptan Alex De Souza’dan Galatasaray derbisi öncesi müjdeli haber geldi.



Eskişehirspor maçında takımının iki golünü atmasına rağmen puan kaybına engel olamayan ve rakibiyle girdiği mücadele sonrası sakatlanan sambacının, o geceyi uykusuz geçirdiği ve Arsenal karşısında oynamak için büyük çaba gösterdiği öğrenildi. Sağ arka uyluk bölgesinde ödem tespit edilen Alex, kaptan olduğu için aldığı sorumluluğun bilinciyle dünkü maç öncesi büyük özverilerde bulundu ama sakatlığı ona Londra’da sahaya çıkma izni vermedi. Eskişehirspor maçı sonrası Alex evinde sabaha kadar ayağına buz tedavisi yapmak için uykusuz kalmayı tercih ederken, eşi de onunla birlikte sabahladı.



İdmana çıkacak



Alex, ertesi gün uykusuz haliyle Samandıra Tesisleri’nin yolunu tuttu. Burada soluğu hemen kulüp doktoru Piyer Arzuman’ın yanında alan yıldız futbolcu yapılan ilk kontrolü ve çekilen MR’ının ardından Sağlık Kurulu Başkanı Ömer Taşer’e gitti. Taşer, MR sonuçlarına baktıktan sonra Alex’in Arsenal maçında kesinlikle forma giyemeyeceğini söyledi. Bu durumdan büyük üzüntü duyan Alex, "Ne zaman oynayabilirim" diye sordu. Taşer ise Eskişehirspor maçının ardından profesyonelce davranarak hemen kendisine buz tedavisi yapan sambacıya, "Arsenal’e karşı forma giymek istediğini biliyorum. Ancak, buna izin veremem. Galatasaray derbisine ise yetişirsin" müjdesini verdi. Tecrübeli futbolcu bugün kontrolden geçecek ve yarın çalışmalara başlayacak. Alex dün takımının başında sahaya çıkamadı ama pazar akşamı Galatasaray’a karşı büyük ihtimalle forma giyecek.

