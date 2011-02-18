-ALEX'TEN CHECK-UP HEDİYESİ İSTANBUL (A.A) - 18.02.2011 - Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Alex de Souza, Fenercell ve Acıbadem Hastanasi tarafından gerçekleştirilen organizasyonda check-up kazanan talihlilere poliçelerini verdi. Fenerbahe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen ödül töreninde, Lig Radyo'da yayınlanan Fenerbahçe Saati programında check-up kazanan 4 kişi ile Fenercell kullanıcıları arasından çekilişle belirlenen 1 kişi poliçelerini Alex'in elinden aldı. ''Önce Check Up-Sonra Spor'' sloganıyla yapılan organizasyonda Alex De Souza ile birlikte fotoğraf çektirme imkanı yakalayan talihliler, Brezilyalı yıldızdan imza da aldılar. Alex, organizasyon sonunda yaptığı açıklamada, hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisine değinirken, şampiyonluğu konuşmak için erken olduğunu söyledi. Beşiktaş'ın Dinamo Kiev karşısında aldığı sonucun derbi maçı etkilemeyeceğini düşündüğünü belirten Alex, ''Bir derbi maçı olacak ve birbirinden kaliteli oyuncular, teknik direktörler karşılaşacak. Bu tip maçlarda detaylara dikkat etmek gerekiyor. Daha dikkatli olan skor avantajını maç sonunda elinde bulunduracaktır'' derken, Beşiktaş galibiyetinin şampiyonluk yolunda nasıl bir önemi olduğunun sorulması üzerine de ''Şimdi hafta hafta düşünmemiz gerekiyor. Şampiyonluk kelimesini ağzımıza almak için erken. Önemli olan önümüzdeki derbi maç. Onu geçtikte sonra da bir sonraki maça kanalize olacağız'' ifadelerini kullandı.