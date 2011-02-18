T24 LogoT24 Logo
Spor

ALEX'TEN CHECK

18 Şubat 2011 20:28

-ALEX'TEN CHECK-UP HEDİYESİ İSTANBUL (A.A) - 18.02.2011 - Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Alex de Souza, Fenercell ve Acıbadem Hastanasi tarafından gerçekleştirilen organizasyonda check-up kazanan talihlilere poliçelerini verdi. Fenerbahe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen ödül töreninde, Lig Radyo'da yayınlanan Fenerbahçe Saati programında check-up kazanan 4 kişi ile Fenercell kullanıcıları arasından çekilişle belirlenen 1 kişi poliçelerini Alex'in elinden aldı. ''Önce Check Up-Sonra Spor'' sloganıyla yapılan organizasyonda Alex De Souza ile birlikte fotoğraf çektirme imkanı yakalayan talihliler, Brezilyalı yıldızdan imza da aldılar. Alex, organizasyon sonunda yaptığı açıklamada, hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisine değinirken, şampiyonluğu konuşmak için erken olduğunu söyledi. Beşiktaş'ın Dinamo Kiev karşısında aldığı sonucun derbi maçı etkilemeyeceğini düşündüğünü belirten Alex, ''Bir derbi maçı olacak ve birbirinden kaliteli oyuncular, teknik direktörler karşılaşacak. Bu tip maçlarda detaylara dikkat etmek gerekiyor. Daha dikkatli olan skor avantajını maç sonunda elinde bulunduracaktır'' derken, Beşiktaş galibiyetinin şampiyonluk yolunda nasıl bir önemi olduğunun sorulması üzerine de ''Şimdi hafta hafta düşünmemiz gerekiyor. Şampiyonluk kelimesini ağzımıza almak için erken. Önemli olan önümüzdeki derbi maç. Onu geçtikte sonra da bir sonraki maça kanalize olacağız'' ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24