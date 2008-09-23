Alex'le polemiğe girmem

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Bobo, kendisine sponsor olan Lotto firmasının geçtiğimiz aylarda düzenlediği bir kampanyanın ödül törenine katıldı.



Bobo, Lotto'nun internet üzerinden düzenlediği 'Kimiöperdim' kampanyasında 3 ünlü isimle yarıştı ve 5 ay devam eden bu oyun sonrası en çok doğru yanıtı veren kişiye kazandığı tatil hediyesini verdi. Brezilyalı oyuncu organizasyon sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Bu sezon iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten Bobo, Siyah-beyazlı takımın performansı ve kendisiyle ilgili şunları söyledi:



"Bu sezona iyi bir başlangıç yaptık. Takım olarak iyi bir futbol oynuyoruz. Teknik direktörümüz kime görev verirse ve hangi sistemle sahaya çıkarsak en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bizim için sistem ve kimin oynadığı önemli değil. Tek hedefimiz maçlarımızı kazanmak ve sezon sonunda başarıya oluşmak. Öncelikle liderliği amaçlamıştık. Sezon sonuna kadar da ligdeki bu liderliği sürdürmek istiyoruz. Tek veya çift forvet oynayacak olmam benim için önemli değil. Adım adım ilerleyerek sezon sonu hedefimize ulaşmak istiyoruz."



Bobo ayrıca, 6+2 yabancı kuralı sebebiyle bu sezon bazı maçlarda yedek kalabileceğinin hatırlatılması üzerine, "Hiçbir futbolcu takımıyla sözleşme imzalarken ilk 11'de oynayacağım diye bir maddeye imza atmaz. Benim içinde böyle bir madde söz konusu değil. Ben çalışarak ve hocamızın kararlarına saygı duyarak, en iyi performansı sergilemeye çalışacağım" dedi.



Golcü oyuncu, Fenerbahçeli futbolcu Alex'in geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Türkiye'de Fenerbahçe'nin dışında başka bir takım şampiyon olursa sürpriz olur" açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Ben böyle bir konuda polemiğe girmem" cevabını vermekle yetindi.



Bobo son olarak, UEFA Kupası 1. Tur rövanş maçında 2 Ekim'de Metalist Kharkiv ile oynayacakları karşılaşma için, "İlk maç zor oldu. 1-0 avantaj gibi gözüksede 2. maçında zor geçeceğini biliyoruz. Amacımız UEFA' Kupası'nda gruplara kalmak.



