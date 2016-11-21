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Spor

Alexis Sanchez gidiyor, Marco Reus geliyor

Marco Reus, sakatlığı sebebiyle bu sezon henüz forma giymedi

21 Kasım 2016 13:54

Manchester City ve Real Madrid gibi kulüplerin ilgilendiği Alexis Sanchez'in Arsenal'den ayrılması durumunda Arsene Wenger'in Marco Reus'u istediği iddia edildi.

İngiliz basını, Arsenal'in menajeri Arsene Wenger'in Borussia Dortmund'un Alman yıldızı Marco Reus'u istediğini yazdı. 

27 yaşındaki Marco Reus için Arsenal'in Borussia Dortmund'a teklif götüreceği ve Reus'un İngiliz ekibine sıcak baktığı yer aldı.

Mönchengladbach'tan 2012 yılında transfer olan ve Borussia Dortmund ile 2019'a dek sözleşmesi bulunan Marco Reus, sakatlığı sebebiyle bu sezon henüz forma giymedi.

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