Ve Alex de Souza Türkiye'den ayrıldı

8 yıl Türkiye'de Fenerbahçe forması giyen ve geçtiğimiz hafta sarı lacivertli kulüple yollarını ayıran Alex de Souza, Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan özel bir uçakla ülkesi Brezilya'ya kesin dönüş yaptı.

Brezilyalı futbolcuyu havaalanında binlerce taraftar uğurladı. Fenerbahçeli taraftarlar yüzlerce meşale ve havai fişekle Brezilyalı yıldızı eşi benzeri görülmemiş bir şekilde yolculadı. Öte yandan Fenerbahçe yönetiminin Alex için havaalanına kaldıracağını söylediği otobüsler toplanma bölgesine geç gelince, bazı taraftarlar Alex de Souza'y yolculama törenine katılamadı.

Günay, "Burada 8 yıllık futbol hayatında Fenerbahçe'ye hizmet etmiş takım kaptanımız Alex'i uğurlamak için buradayım. Kendisine hepinizin huzurunda Türk futboluna ve Fenerbahçe'ye yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. kendisine esenlikle kalmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Alex'ten Türkçe veda

Yüksel Günay'ın ardından konuşan Brezilyalı futbolcu Alex de Souza, "Yüksel beyin sözlerine teşekkür ederim. Aslında çok fazla söylenecek kelime yok. Son 2 hafta için teşekkür etmek istiyorum, yürekten bir şekilde. Twitter'da son yazdığım mesajda olduğu gibi; ben ve ailem yüzde 100 Brezilyalı doğduk. İlerde vefat ettiğimizde Türk halkı sayesinde yüzde 50 Türk şekilde vefat edeceğiz. Bunu sağladığınız için hepinize teşekkürler" derken son olarak Türkçe şekilde, "Sizi çok seviyoruz" dedi.

Dakika dakika yaşananlar:

- Alex de Souza'nın aracı havaalanına geldi. Kalabalık bir grup de Souza ailesini karşıladı. -Alex'i taşıyan araç trafiğe takılmamak için orman yoluna girdi ve konvoy yapan taraftarlardan ayrıldı. -Brezilyalı futbolcunun evinden ayrılışı sırasında komşuları gözyaşlarını tutamadı. Alex de Souza'nın da moralinin bozuk olduğu görüldü. -Kadıköy'de toplanan sarı lacivertli taraftarlar da havaalanına doğru yola çıktı. Ayrıca F.Bahçe'nin eski tercümanı Samet Güzel de Alex'i taşıyan minibüsün içerisinde. -Alex de Souza ve ailesi Acarkent'teki evinden minibüsle ayrıldı. Bir grup Fenerbahçe taraftarı da Alex'e konvoy yapıyor.

- Alex havaalanına geldi. Büyük bir taraftar kalabalığı Alex'i karşıladı.