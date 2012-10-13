T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ve Alex de Souza Türkiye'den ayrıldı

Tecrübeli futbolcu saat 21:15'te Türkiye'ye veda edecek

13 Ekim 2012 00:14

8 yıl Türkiye'de Fenerbahçe forması giyen ve geçtiğimiz hafta sarı lacivertli kulüple yollarını ayıran Alex de Souza, Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan özel bir uçakla ülkesi Brezilya'ya kesin dönüş yaptı.

 
\
 
Brezilyalı futbolcuyu havaalanında binlerce taraftar uğurladı. Fenerbahçeli taraftarlar yüzlerce meşale ve havai fişekle Brezilyalı yıldızı eşi benzeri görülmemiş bir şekilde yolculadı.
 
Öte yandan Fenerbahçe yönetiminin Alex için havaalanına kaldıracağını söylediği otobüsler toplanma bölgesine geç gelince, bazı taraftarlar Alex de Souza'y yolculama törenine katılamadı.
 
Günay, "Burada 8 yıllık futbol hayatında Fenerbahçe'ye hizmet etmiş takım kaptanımız Alex'i uğurlamak için buradayım. Kendisine hepinizin huzurunda Türk futboluna ve Fenerbahçe'ye yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. kendisine esenlikle kalmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

 

Alex'ten Türkçe veda

 

Yüksel Günay'ın ardından konuşan Brezilyalı futbolcu Alex de Souza, "Yüksel beyin sözlerine teşekkür ederim. Aslında çok fazla söylenecek kelime yok. Son 2 hafta için teşekkür etmek istiyorum, yürekten bir şekilde. Twitter'da son yazdığım mesajda olduğu gibi; ben ve ailem yüzde 100 Brezilyalı doğduk. İlerde vefat ettiğimizde Türk halkı sayesinde yüzde 50 Türk şekilde vefat edeceğiz. Bunu sağladığınız için hepinize teşekkürler" derken son olarak Türkçe şekilde, "Sizi çok seviyoruz" dedi.

 
 
Dakika dakika yaşananlar:
 
- Alex de Souza'nın aracı havaalanına geldi. Kalabalık bir grup de Souza ailesini karşıladı.
 
-Alex'i taşıyan araç trafiğe takılmamak için orman yoluna girdi ve konvoy yapan taraftarlardan ayrıldı.
 
-Brezilyalı futbolcunun evinden ayrılışı sırasında komşuları gözyaşlarını tutamadı. Alex de Souza'nın da moralinin bozuk olduğu görüldü.
 
-Kadıköy'de toplanan sarı lacivertli taraftarlar da havaalanına doğru yola çıktı. Ayrıca F.Bahçe'nin eski tercümanı Samet Güzel de Alex'i taşıyan minibüsün içerisinde.
 
-Alex de Souza ve ailesi Acarkent'teki evinden minibüsle ayrıldı. Bir grup Fenerbahçe taraftarı da Alex'e konvoy yapıyor.
 
- Alex havaalanına geldi. Büyük bir taraftar kalabalığı Alex'i karşıladı.
 
 

ETİKETLER

Alexyolculukbrezilyataraftarlarsabiha

İlgili Haberler

Alex'e teknik direktörlük teklifi

Alex'e “gel bizim takımın başına geç. Hem teknik adam ol, hem futbol oyna. Ücret konusu hiç önemli değil” teklifi geldi.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24