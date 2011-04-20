Alex’in yeni adı Ali de Souza olacak!

T24 - Ali Yıldırım ve Ali Koç’a sevgisinden dolayı Ali ismini tercih ediyor.F.Bahçe’nin kaptanı, kulüp başkanı Aziz Yıldırım’la birlikte ziyaret ettiği Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’dan, Türk vatandaşlığına geçişinde yardım istedi. Başbakan sordu: İsim düşündün mü Alex?



Fenerbahçe forması altında efsaneleşen Alex de Souza, Türk vatandaşlığına geçiyor. Artık ona Alex de Souza yerine Ali de Souza diye hitap edeceğiz. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



TRT 1’de yayınlanan “1’e 1 Futbol Özel”de canlı yayında futbolu ve aile yaşantısını örnek gösteren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret eden sambacı, Türk vatandaşı olmak için yardım istedi. Başbakanlık’ta dün basına kapalı yapılan yaklaşık bir saatlik görüşmede F.Bahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da hazır bulundu.



Aziz Yıldırım, Erdoğan’a, “Alex Türk vatandaşı olmak istiyor, kendi ağzından duyun diye getirdim. Yardımlarınızı bekliyoruz” dedi. Erdoğan da “Bir isim düşündünüz mü?” diye sordu. Görüntü almak için odada foto muhabiri bulunduğunu fark eden Yıldırım, konuyu değiştirdi. Alex’in, adının baş harfi olmasının yanı sıra, kulüpte çok sevdiği iki yönetici Ali Yıldırım ve Ali Koç’un da etkisiyle Ali ismini tercih edeceği öğrenildi.





Alex, daha sonra Erdoğan’a adının yazılı olduğu formayı hediye etti. Erdoğan, “Bu senin giydiğin forma mı?” diye sordu. Alex, “Hayır, değil” deyince Erdoğan, “Senin giydiğin formayı gönder bana” dedi.



Erdoğan’a biri tüm futbolcuların imzaladığı ve ismi yazan forma ile birlikte Fenerbahçe’nin dört değişik forması da hediye edildi. Yeşil sarı renkli formayı gören Erdoğan, “Bu renk forma da mı yaptırdınız? Hiç görmemiştim. Yeşil sarı benim amatör kümede oynadığım takımın renkleriydi” dedi. Erdoğan, Yıldırım’a da “Bu hafta Buca maçı mı var?. Aksilik çıkmasın” derken, Aziz Yıldırım da “Yok çıkmaz” diye cevap verdi.





Twitter’da Alex’e isim önerileri



Aziz diyen de var Mustafa Kemal de...



Alex’in Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşmeden sonra, twitter’dan sambacı için isim önerileri gelmeye başladı. Alex’e en çok yakıştırılan isim Ali oldu. Sarı lacivertli spor severlerin yakıştırdığı diğer isimler şunlar: Aziz Erdoğan, Lefter Bartu Sporel, Aleks, Mustafa Kemal, Ali Deniz.







