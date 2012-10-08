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Spor

Alex'in tercümanı Samet Güzel istifa etti

Alex de Souza'nın sözleşmesinin feshedilmesinin ardından, tercüman Samet Güzel istifa etti

08 Ekim 2012 15:24

Fenerbahçe’de Alex’in tercümanı olan Samet Güzel istifa etti.

Twitter’dan takipçilerine ve Fenerbahçe taraftarlarına mesaj yollayan Güzel şunları söyledi:

“Üzerimde çok büyük bir baskı vardı.. Sanki geçen hafta başkanın havaalanında yaptığı konuşmada Alex’i satmışım gibi bir hava oluşturuldu.. Bu baskıya daha fazla dayanamazdım.. Ben Fenerbahçeli’yim.. Bu kulüpte çok çok güzel günler yaşadım. Büyük bir gururla senelerdir emek verdiğim kulübüm Fenerbahçe’mden kendi isteğim ile ayrılmış bulunuyorum. Bilinmesini isterim ki Fenerbahçeli duruşum hiç değişmeyecek. Fenerbahçe’me bana yaşattıkları için çok çok çok teşekkür ederim. Tabii ki son söz daima "FENERBAHCE" Bana emeği gecen herkese teşekkürler.”

 

Twitter’da ‘Sametesor’ esprisi

 

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Alex’in ayrılışı sonrası "Saha içindeki Alex'e kefilim ama saha dışındaki Alex'e kefil değilim. Gerekirse saniyede karar veririm, babamı tanımam" demişti. "Fenerbahçe Başkanı'nın üstüne çıktıysa ya Alex ya da Başkan gider" diye konuşan Yıldırım, "Alex'i seviyoruz, zor şartlarda kalmasını sağladık" diyerek, Alex'in iddialarını kabul etmediğini açıkladı. Yıldırım’ın bu konuşması sırasında yaşananları doğrulattığı ve "Doğru mu Samet" diye konuştuğu, Alex’in tercümanı Samet Güzel için sosyal medyada “Sametesor” esprisi ortaya çıkmıştı.

İşte Aziz Yıldırım'la Samet Güzel'in o açıklamaları

 

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