Alex’in kızından İstiklal Marşı!

T24 - Alex de Souza, Kardemir Karabükspor ile sert ve zorlu bir maç yaptıklarını, rakiplerinin kazandığı haftada 3 puanı almanın kendileri için anlamlı olduğunu söyledi.

Brezilyalı yıldız öncelikle kulübünün kendisine attığı tarihi goller nedeniyle verdiği plaketlerden dolayı teşekkür ederek, "Maç öncesi bu jest beni mutlu etti" dedi.

Alex, ligdeki tüm takımlara gol atması konusunda ise "Attıysam birer tane daha atmaya çalışırım. Karabükspor’a karşı daha önce oynamamıştım. Rakibe karşı oynadığım ilk maçta gol atmak anlamlı oldu. Ama hedefimiz mutlu sona ulaşmak" diye konuştu.

Sarı-lacivertli oyuncu, kızının maç öncesindeki seremonide İstiklal Marşı’nı okuması konusundaki soruyu ise şu şekilde yanıtladı:

"Antonia burada doğdu. Milli marşı sürekli çalışıyordu. ’Sahada olursam söylemek isterim’ demişti. Bizim için bir mutluluk. Buraya geldik ve Türk kültürü içindeyiz. Çocuklarıma aşılamak istediğim şey buranın kültürüne adapte olmaları."



Plaket verildi

Ligde 12. haftada Gaziantepspor maçında Fenerbahçe formasıyla ligdeki 100. golünü atan ve 13. haftada da Bucaspor maçının 1. dakikasında sarı-lacivertli ekibin lig tarihindeki 3000. golünü kaydederek tarihe geçen Alex’e maç öncesi iki plaket verildi.

Saha kenarında düzenlenen törene kızları Maria ve Antonia ile birlikte katılan Brezilyalı yıldıza, 100. ve 3000. gol plaketlerini Teknik Direktör Aykut Kocaman ve Asbaşkan Murat Özaydınlı verdi. Alex, plaketleri kızlarına verip, Kocaman ve Özaydınlı ile birlikte fotoğraf çektirdi.



Komutan Alex

Maç öncesi Türk Telekom tribününde "Comandante Alex" (Komutan Alex) yazılı pankart açılırken, taraftarlar uzun süre "I love you Alex" diye Brezilyalı oyuncuya sevgi gösterisinde bulundular.



Koleksiyonu tamamladı

Karabük ağlarını havalandıran Alex'in ligde gol atmadığı takım kalmadı. Şu an Fenerbahçe'nin dışında Süper Lig'de yer alan 17 takımın da filelerini havalandırma başarısı gösteren Brezilyalı yıldız, 7. sezonunu geçirdiği Türkiye’de ligde en çok golü G.Birliği'ne (9) attı. Alex'in Ankaraspor’a 8, G.Antep ve A.Gücü’ne de 7’şer golü bulunuyor.





