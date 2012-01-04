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Spor

Alex'e özel logo yarışması İSTANBUL (A.A)

04 Ocak 2012 14:15

-Alex'e özel logo yarışması İSTANBUL (A.A) - 04.01.2012 - Puma, Fenerbahçeli futbolcu Alex için özel olarak hazırlayacağı spor giyim koleksiyonun logosunu, özel bir tasarım yarışması ile belirleyecek.  Yapılan açıklamada, logonun internette ''www.facebook.com/PUMAfootball'' adresi üzerinden gerçekleştirilecek yarışma ile belirleneceği kaydedildi.  Logonun, en çok oyu alan 10 tasarım arasından Alex ve Puma'nın ortak kararı sonucunda seçileceği, 16 Ocak Pazartesi günü başlayacak uygulamada katılımcıların yarışma için 45 gün süreyle çalışmalarını gönderebilecekleri belirtildi.

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