Alex'e büyük sürpriz

T24- Kaka'nın sakatlığı nedeniyle Alex de Souza'nın Dünya Kupası kadrosuna alınacağı haberleri gündeme bomba gibi düştü!







Brezilya basını, Milli Takım Teknik Direktörü Dunga’nın kronik Pupis hastalığına yakalanan Kaka’nın yerine Dünya Kupası için yeni bir isim düşündüğünü ve belirlenen beş aday arasında Fenerbahçeli Alex de Souza’nın da olduğunu yazdı.





Fenerbahçe kaptanı Alex de Souza’ya az da olsa yeniden Milli Takım forması giyme şansı doğdu.

İspanya’nın Real Madrid takımında oynayan Brezilyalı yıldız Kaka’nın yapılan sağlık kontrollerinden sonra kronik Pupis hastalığına yakalandığı açıklanırken, Brezilya Milli Takımı’nda 2010 Dünya Kupası karşılaşmaları için orta sahaya yeni bir isim düşünüldüğü belirtildi.





Teknik Direktör Dunga’nın Kaka’nın yerine beş aday üzerinde durduğunu belirten Brezilya basını, bu isimler arasında Fenerbahçe’nin yıldızı Alex de Souza’nın da bulunduğunu ileri sürdüler.

Listedeki sıralamanın Ronaldinho (Milan), Diego (Juventus), Diego Souza (Palmeiras), Alex (Spartak Moskova) ve Alex de Souza (F.Bahçe) şeklinde olduğu bildirilirken, Pasionsports Gazetesi, Fenerbahçeli Alex’in listeye girmesindeki en önemli etkenin teknik yapısı olduğunu vurguladı. Yazıda Alex’ten övgüyle bahsedilirken, bu oyuncunun Avrupa’nın en iyi 10 numaralarından biri olduğunun da altı çizildi.





Alex’in hem Palmeiras ve Cruziero formaları altında, hem de Fenerbahçe’de oynadığı futbolu ile bu seçimi hak ettiğini savunan gazete, Brezilyalı futbolcunun daha önce de milli takım formasını giydiğine ve başarılı olduğuna dikkat çekti.



Gazete, Ronaldinho’nun görünüşte listedeki en iyi aday olmasına rağmen, bu futbolcunun gerek özel hayatının, gerekse bazı maçlardaki kötü performansının diğer adayların şansını arttırdığını ifade etti. Bu arada Kaka dün İspanya’da yaptığı açıklamada, kasığındaki problemin her gün iyiye gittiğini söyledi.

