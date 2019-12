-ALEX: ''DERBİYİ DOĞRU İŞLER YAPAN KAZANIR'' İSTANBUL (A.A) - 18.02.2011 - Fenerbahçe Futbol Takımı kaptanı Alex de Souza, Beşiktaş ile pazar günü yapacakları derbi maçta detayların önemli olduğunu, detaylarda doğru işleri yapan tarafın maçı kazanacağını söyledi. Brezilyalı futbolcu, FBTV'ye yaptığı açıklamada, Beşiktaş maçının büyüklüğünü herkesin bildiğini belirterek, ''Bu maçın iki camianın oyuncularına, taraftarlarına neler ifade ettiği net. İki taraf da birbirinden kaliteli oyunculara, birbirinden tecrübeli teknik adamlara sahip. Bu tür maçlar detaylarda kazanılıyor. Detaylarda doğru şeyleri yapan taraf kazanacak'' dedi. İki takımın puan tablosunda yerlerinin farklı olmasının önemli olmadığını vurgulayan Alex, ''Maçın anlamı daha öncekiler gibi. Biz tek bir yere odaklanmış bulunuyoruz. Beşiktaş'ın gücünü ligin dışında 2 farklı turnuvaya bölmesi gerekiyor. Fakat bu bir derbi maçı. Sahaya çıkan her futbolcu kazanmak ister. İki güçlü ekibin çekişmeli mücadelesi olacak'' diye konuştu. Alex, Beşiktaş ile ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine, rakiplerinin birbirinden kaliteli oyuncuları ve Avrupa'da herkes tarafından tanınan bir teknik adamları olduğuna dikkati çekerek, ''Bu yarının başında gelen yabancı oyuncuları var. Belki bunun sıkıntılarını yaşıyor olabilirler. Güçlü ve kaliteli oyunculara sahip bir ekip'' ifadesini kullandı. -''İÇİNİZDEN BİRİYİM''- Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe ile sözleşmesini 2 yıl daha uzatmasıyla ilgili bir soru üzerine, ''Ben içinizden biriyim. Bu kadar yaşanmışlıktan sonra kendimi yabancı olarak görmüyorum'' yanıtını verdi. Sözleşmesini 2 yıl uzatmasının kendisi için çok anlamlı olduğuna işaret eden Alex, ''Kariyerim sonuna yaklaştığımı biliyorum. Kendimi bir parçası hissettiğim bir ailenin 2 sene daha içinde olacağımı bilmem mutluluk verici. Sizin bana ve aileme gösterdiğiniz misafirperverlik ve dostluktan dolayı kendimi sizlerden biri gibi hissediyorum'' dedi. -''GALİBİYETLER KENDİMİZE GÜVENİMİZİ ARTTIRDI''- Alex de Souza, ligin ikinci yarısında arka arkaya aldıkları galibiyetin kendilerine olan güvenlerini artırdığını söyledi. İkinci yarıdaki iyi futbolun sebebiyle ilgili olarak Brezilyalı futbolcu, şunları gösterdi: 'Özellikle antrenman sistemimizdeki belli başlı değişiklikler ve aynı zamanda herkesin kendini vermesi ana değişikliğin sebebidir. Her zaman ben ve takım arkadaşlarımız 'Neyi daha iyi yapabiliriz' diye hocamızla fikir alışverişinde bulunuyoruz. İdman programında hocamızın bize sunduğu değişiklikler takım olarak kendimizi iyi hissetmemizi sağladı ve arkasından sonuçlar da iyi geldi. İkinci yarıya Antalyaspor galibiyetiyle başladık. Sonra Trabzonspor, Manisaspor ve Kayserispor karşısında aldığımız galibiyet kendimize güvenimizi arttırdı. İdman tempomuzda değişiklik ve kendi eksiklerimizi gidererek yola devam etmemiz farklılığı sağladı. Aslında belki dışarıdan bakan insanlar fark etmezler, ama futbol takımlarında ufak bir detay birçok şeyin değişmesini sağlayabilir. Biz de bu ufak tefek detayları, saha içinde pozisyon alma gibi, yerinde tespit ettik ve olumlu değişiklikler oldu.'' -''TAKIM İÇİN DÖNÜM NOKTASI...''- Alex, takım için dönüm noktasının Ziraat Türkiye Kupası'nda Yeni Malatyaspor'a yenildikleri maç olduğunu söyledi. ''Yeni Malatyaspor maçını kaybetmemiz hayırlı oldu'' diyen takım kaptanı, ''O maçı dışardan izledim. Fark ettim ki saha içinde ruhsuz bir takım vardı. Bizim ruhumuzu tekrardan bulmamız, bundan 180 derece farklı bir takım olmamız gerektiğinin ışıklarını kafamızda yakmamız gerekiyordu. Belki biz o maçı 5-0 kazanabilirdik, belki Yeni Malatyaspor farklı kazabilirdi. O mağlubiyet kafamızdaki ışıkları yaktı. Herkes kendini sorgulayarak kendi eksiklerini gördü ve sonra takıma yansıttı. Eksiklerimiz şu anda da var. Fakat o maçtan sonra eksiklerimizi gidermeye başladık'' ifadesini kullandı. Alex, bu isteklerinin hiç azalmayacağını, şu anda kazanılmış bir şeyin olmadığını vurgulayarak, ''Fenerbahçe sezon sonuna kadar bundan daha da iyi noktaya gelecek. Biz şu anda oynadığımızdan çok daha fazlasını oynayabilecek bir ekibiz. Gün be gün çalışarak bunu başarabileceğimize inanıyoruz. Trabzonspor ile puan farkı 2'ye indi, ancak biz isteğimizden ve futbolumuzdan ödün verirsek puan farkı açılır, aşağıdakiler de yaklaşır. Eksiklerimiz gidererek, daha iyi noktaya geleceğiz'' diye konuştu. Alex, ''Yeni oyunun bir parçası olarak mı kendisini savunmada farklı görüyoruz?'' şeklindeki soru üzerine ise ''Herkesin artıları olduğu gibi eksileri de vardır. Ben de defansif eksiklerimi biliyordum. Şu anda onun da üzerine gidebilirim. Bu anlamda daha fazla faydalı olmak istiyorum. Eksiklerimi gidermeye, takıma daha yararlı olmaya çalışıyorum'' dedi. -GOL KRALLIĞI- Gol krallığında 13 golle Kardemir Karabüksporlu Emenike ile birlikte ilk sırada olan Alex, bu yarışta en avantajlı isimlerin takım arkadaşı Niang ve Emenike olduğunu söyledi. Alex, ''Ben gol krallığı yarışında kendimi görmüyorum. Bana göre en avantajlı isimler Niang ve Emenike'' dedi. Şu anda Emenike'nin sakatlığı olduğuna dikkati çeken Brezilyalı futbolcu, ''Bu sürede Niang ve Manisasporlu Simpson yarışırlar. Ben elbette fırsatım olduğu zaman gollerimi atıyorum. Her şeyden önce benim önceliğim, Trabzonspor'un önünü geçip, şampiyon olmak. Gol krallığında Niang ve Emenike yarışır'' ifadesini kullandı. Alex, son olarak, ikinci yarının başından itibaren kendilerini büyük destek veren ve statta mükemmel atmosfer yaratan sarı-lacivertli taraftarlardan desteklerini aynı şekilde devam ettirmelerini istedi.