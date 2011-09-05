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Spor

Alex Türk vatandaşı olamıyor

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu, Türk vatandaşlığına geçmesini engelleyen Brezilya yasaları olduğunu açıkladı.

05 Eylül 2011 03:00

T24 - Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu, Türk vatandaşlığına geçmesini engelleyen Brezilya yasaları olduğunu açıkladı.
 

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Alex, internetteki resmi sitesinde yayımladığı yazıda, Türk vatandaşlığına geçmeyeceğini duyurdu.


Alex, geçtiğimiz Nisan ayında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiğinde kendisine teklif edilen Türk vatandaşlığı konusunu araştırdığını, ancak Brezilya yasalarından dolayı bunu gerçekleştiremeyeceğini kaydetti.


Birçok Türk'ün sokakta ve internet aracılığıyla kendisine, ''Ne zaman Türk pasaportuna sahip olacaksın?'' diye sorduğunu belirten Alex, ''Sizi bilgilendiriyorum ki, bu olmayacak. Brezilya Konsolosluğu tarafından çağırıldım ve bir Türk vatandaşı olmamı engelleyen Brezilya yasaları hakkında beni bilgilendirdiler. Uzun süre konuştuk ve Konsolosluğun söyledikleri doğrultusunda en iyi kararın aynı şekilde devam etmek olduğuna ikna oldum'' ifadelerini kullandı.


Alex, ''Her şeye rağmen, Türk halkına karşı sevgim ve sempatim her zamankinden daha büyüktür. Kim olursa olsun, herkes tarafından her zaman iyi muamele gördüm. Bu, beni buraya daha çok bağlıyor ve sadece bir belge, başta halkı olmak üzere bu ülkeye olan hislerimi değiştirmeyecektir. Türkiye'de kendimi bir yabancı gibi hissetmiyorum. Kendimi gerçekten evimde, kendi ülkemdeymiş gibi hissediyorum. Bana ve aileme gösterdiği muameleden dolayı Türk halkına bir kez daha teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler'' dedi.


Alex ayrıca, Başbakan Erdoğan'ın Ankara'da kendisini kabul etmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ve onur duyduğunu dile getirerek, ''Gerçekten bir başbakanın yanında oturmayı ve o anı yaşamayı asla hayatımda düşünmemiştim. Bu yüzden Türk Başbakanına sonsuza dek teşekkür edeceğim'' ifadelerine yer verdi.


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