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Spor

ALEX: TÜRK GİBİ HİSSEDİYORUM İSTANBUL (A.A)

28 Eylül 2010 02:33

-ALEX: TÜRK GİBİ HİSSEDİYORUM İSTANBUL (A.A) - 27.09.2010 - Fenerbahçeli futbolcu Alex de Souza, "Ben artık sizden biri gibi hissediyorum kendimi, Türk gibi hissediyorum. Ve sıkı bir Fenerbahçe taraftarıyım" dedi. Karşılaşmadan sonra düzenlenen toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alex, deplasman maçlarında galibiyet elde edemediklerini belirterek, ''Daha önce deplasmanda Kayserispor ve Trabzonspor maçlarında galibiyet elde edememiştik. Özellikle bu açıdan bizim için önemliydi, galip geldiğimiz için mutluyuz'' dedi. Bir basın mensubunun, ''Alex, Fenerbahçe'den kopmaktan korkuyor mu'' sorusunu Brezilyalı futbolcu, şöyle yanıtladı: ''Korku, kesinlikle böyle bir duygu bende yok. Geldiğim andan itibaren bir Brezilyalı futbolcu olarak, bir Brezilya vatandaşı olarak farklı bir ülkede, Türkiye'de, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olan Fenerbahçe'de başarılı yıllar geçirdim. Başarılı yıllarımı da güzel hatıralarla süslemeyi başardım. Bu yüzden de içimde herhangi bir burukluk ya da korku yok. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki ben artık sizden biri gibi hissediyorum kendimi, Türk gibi hissediyorum. Ve gerçekten sıkı bir Fenerbahçe taraftarıyım. Bugünlerde gazetelerde çıkan bir yazıyı okudum. Orada benim Galatasaray'a gidebileceğim, Beşiktaş'a gidebileceğim yönünde haberler vardı. Onlar benim gözümde gayet komik haberler. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki ben artık bir Fenerbahçe taraftarıyım. Buradan gittiğim zaman da burada olduğum zaman da sonuna kadar kalbim Fenerbahçe taraftarı ve Fenerbahçe camiasıyla, Kadıköy ile birlikte olacak. O yüzden bu tür konuların konuşulmaması gerekiyor. Çünkü ben bir Fenerbahçeliyim.'' Bu sezon ilk defa Kasımpaşa karşısında 90 dakikada sahada kalmasıyla ilgili bir soruyu ise Alex, şöyle yanıtladı: ''Sahaya 3 oyuncu girebiliyor. 3 oyuncunun girebilmesi için de 3 oyuncunun çıkması gerekiyor. Hocamız saha kenarında buna karar verebilecek yetkili kişidir. Oyuna ilk 11 başlarım, ilk 11 başladıktan sonra 90 dakikayı tamamlarım ya da oyundan çıkarım. Bu tamamen hocanın verebileceği karardır. Buna oyuncu olarak sonuna kadar saygı duyuyorum, sadece görevimi yapıyorum.'' Kasımpaşa karısında attığı 2 golle ligdeki gol sayısını 98'e yükselten Alex, ''100. gole de yaklaştık. Daha uzun bir sezon var önümüzde, belki de geçeriz'' değerlendirmesinde bulundu.

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