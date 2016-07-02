Alex Telles Galatasaray'a veda etti

Galatasaray Brezilyalı futbolcusu Alex Telles'i Portekiz devi Porto'ya sattı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Galatasaray yönetimi ile önceki gün bonservis pazarlığına başlayan Porto yetkilileri önce 6 milyon Euro teklif etti. Sarı kırmızılılar, "Bu rakama satmamız mümkün değil" cevabını verince Portekizliler düşünmek için süre istedi.

Dün akşam Galatasaray yöneticileri ile tekrar bir araya gelen Portolular rakamı 6.5 milyon Euro'ya yükseltince anlaşma sağlandı. Bir yandan da Alex Telles'in menajeri ile görüşen Portekiz ekibi, futbolcuyla da anlaştı ve transferi bitirdi. Galatasaray ve Porto kulüplerinin Alex Telles transferini 1-2 gün içinde açıklaması bekleniyor.

Galatasaray, 2014 yılında Brezilya'nın Gremio Kulübü'nden aldığı Alex Telles için 6 milyon 150 bin Euro bonservis ücreti öderken, futbolcuya 4.5 sezon için 6 milyon 850 bin Euro transfer ücreti ve 650 bin Euro imza parası vermeyi taahhüt etmişti.

Büyük umutlarla ve ciddi bir maliyete transfer edilmesine rağmen Galatasaray'da beklenen patlamayı yapamayan Alex Telles, geçtiğimiz sezon İtalya'nın Inter takımına kiralandı. Burada da vasatı aşamayan Brezilyalı futbolcu, 21 maçta forma giydi, 2 asist yaptı.