Alex taraftarlarla chat yapacak

Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Alex de Souza, Fenercell'in yeni uygulamasıyla, taraftarla chat yaparak soruları yanıtlayacak.



Brezilyalı futbolcu, 10 Eylül Perşembe günü saat 16.00'den itibaren Can Bartu Tesisleri'nden, Fenercell hatlarından SMS ile soru gönderen taraftarlara yanıt verecek.



Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, Alex ile yapılacak sohbeti taraftarların www.fenercell.tv adresli internet sitesinden canlı izlenebileceği bildirildi.



Bu arada Fenercell'in bu yeni uygulamasında, chat yapılacak futbolcuyu, 1907'ye SMS gönderen Fenercell hat sahibi taraftarların belirlediği kaydedildi.

