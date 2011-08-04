Alex şikeyi biliyor muydu?

T24 - Fenerbahçe'nin Brezilyalı kaptanı Alex de Souza’nın adının da şike çalışmalarına karıştığı Emniyet’in teknik takip kayıtlarına takıldı.









Taraf gazetesinin haberine göre; Futbolda şike çalışmalarına Fenerbahçe kaptanı Alex de Souza adının da karıştığı emniyetin teknik takibiyle belirlendi.



Jaja için Alex'i kullanmışlar



Alex'den, diğer takımların Brezilyalı oyuncularıyla iletişimi sağlaması istendiği, Fenerbahçe yöneticileri İlhan Ekşioğlu ile Alaeddin Yıldırım'ın telefon görüşmelerinde su yüzüne çıktı. Fenerbahçeli yöneticilerin Trabzonspor - Bursaspor maçı öncesinde Bursaspor'un Brezilyalı oyuncusu ve eski Fenerbahçeli Gökçek Vederson ile görüştüğü, Alex de Souza'yı kullanarak da Trabzonspor'un Brezilyalı oyuncusu Jaja ile iletişim kurmaya çalıştığı polis kayıtlarına geçti.



18 nisandaki Trabzonspor-Bursaspor maçından bir hafta önce İlhan Ekşioğlu ile Alaeddin Yıldırım arasında geçen telefon görüşmeleri oldukça ilginç...



Yıldırım, Ekşioğlu'nu arayarak Vederson'la buluşacağını şöyle anlatıyor:



A.Y.: Şimdi 2 buçukta benim büroya benim bi misafir geliyor hani biliyorsun ya... bir misafir geliyor işte, anla işte, o sana getirecek herhalde tamam mı abi ya sen de gelsen de... konuşalım ya şununla ya...

İ.E.: Neyi? Kim olduğunu tam anlamadım ama...

A.Y.: Şey ya, bizim eski senin eski şeyin ya evin orada oturuyordu ya eski ev...

İ.E.: Senin ağzın var ya hepten yamulmuş...

A.Y.: Ben adamla konuşamayacağım ... gel ya gel işte gel gel... Ama hemen gel ha bak ben yoldayım 2 buçukta bende adam 3'te de gidiyormuş... Anladın mı kim olduğunu...

İ.E.: Anlamadım....

A.Y.: Ya anla işte kardeşim işte bu ib..lerden işte... Zeki Müren...

(İlhan Ekşioğlu'nun anlamadığını belirtmesi üzerine)

A.Y.: Ya bizim Vederson ha... Sen gelme o zaman tamam mı... değil mi İlhan...

İ.E.: Tamam, tabii abi benim ne işim var ya... Hayır yani doğru değil abi... Görüşmenin devamında ise ilişkilerin nasıl kurulduğu ve Alex'in şikeden haberdar olduğuna ilişkin şu ifadeler yer alıyor:

A.Y.: Fenerbahçe şampiyon olsa ... lan anasını satayım, baba yeneriz diyor mu bizim Alex....

İ.E.: Alex o kadar emin ki ama ben Alex'e dedim ki "ya kardeşim" dedim "bazen bir puanlar şampiyon yapar onun için" dedim "fazla" dedim "si.... et" dedim "boşver biz garantiye alalım" dedim. Yani çünkü önemli. O "yok" dedi, tamam... Ben şey yaptım, çünkü sistemi de "o" kurdu. Bir şey de demedim...

A.Y.: Şeyi sordun mu sen... O Jaja'yı sordun mu ona....

İ.E.: Söyledim, söyledim,... "Doğru söylüyorsun" dedi. Dedim bak, "Biz de böyle yaptık, biz de böyle tuttuk... Öbürünü de söyledim...

A.Y.: Bir tek o başka hiç numaraları yok...

İ.E.: He onu da söyledim...

A.Y.: İyi sevindim ya İlhan...

İ.E.: Çok iyi geçti, çok iyi...



Bunun üzerine polisteki sorgusunda İlhan Ekşioğlu'na şu sorular soruluyor: Görüşmede Alex ile görüşerek şike faaliyetini yürütmek adına Brezilya asıllı Trabzonspor oyuncusu Jaja Coelho isimli şahısa ulaşmaya çalıştığınız ve yine Alex vasıtası ile teşvik primi için Gökçek Vederson isimli Bursasporlu oyuncuya ulaştığınız değerlendirilmektedir. Görüşmede Alex'in şike faaliyetlerinden haberdar olduğu değerlendirilmektedir.



"Söyledim, söyledim... Doğru söylüyorsun dedi... Dedim bak biz de böyle yaptık biz de böyle tuttuk... Öbürünü de söyledim" cümlenizle şike faaliyetlerinden Alex'e bilgi verdiğiniz değerlendirilmektedir. Ayrıntılı ifadenizi veriniz.







