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Alex sevinci

Fenerbahçe'de, sakatlığı geçen kaptan Alex de Souza, takımla çalışmalara başladı.

28 Mart 2009 02:00

Fenerbahçe'de, sakatlığı geçen kaptan Alex de Souza, takımla çalışmalara başladı.

Turkcell Süper Lig'in 24. haftasındaki Kocaelispor maçında yaşadığı sakatlığın ardından 2 hafta takımdan uzak kalan Brezilyalı futbolcu, bu akşam antrenmanında takım çalışmasına katıldı.

Milli takımlarda bulunan futbolcuların yer almadığı antrenmanda, sabah çalışmasında da olmayan Maldonado yer almadı.

Sarı-lacivertli ekip akşam antrenmanında, ısınma çalışmalarının ardından, el topu ve dar alanda çift kale maç yaptı. Çift kale maçta teknik direktör Luis Aragones'in futbolcularına sık sık uyarılarda bulunduğu bildirildi.

Fenerbahçe, Eskişehirspor maçının hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı tek antrenmanla sürdürecek.

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