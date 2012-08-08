Alex Schwazer: Doping ilacını Türkiye'den aldım

2012 Londra Olimpiyat Oyunları öncesi yapılan testlerde, doping aldığı belirlenen İtalyan atlet Alex Schwazer ilacı Türkiye’den aldığını belirterek, "Fakir ülkelere giderek bu tür ilaçları alırsanız göze batmıyor. Ben de Türkiye’ye gittim'' dedi.

2012 Londra Olimpiyat Oyunları öncesi Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) tarafından yapılan testler sonucunda doping aldığı belirlenince İtalya Olimpiyat Takımı kadrosundan çıkarılan Alex Schwazer, basın toplantısı düzenledi.

Bolzano kentinde gerçekleştirilen toplantı boyunca sık sık gözyaşlarına boğulan 28 yaşındaki atlet, "Benim için kolay anlar değil ama yaptığım hatayı anlatmak ve üzgün olduğumu söylemek için bugün sizin karşınıza çıktım. Çok utanıyorum ama artık normal hayatıma döneceğim için de mutluyum" dedi.

'İlacı Antalya'dan aldım'

Doping etkisi yapan ilacı nasıl elde ettiğini anlatan genç atlet, İtalya'dan bu tarz ilaçları reçetesiz satın alamayacağını gayet iyi bildiğinin altını çizerek, "İnternetten detaylıca araştırma yaptım. Daha fazla fakir olan ülkelere giderek, bu tarz ilaçları alırsanız göze batmıyor. Daha fazla para ödeyince problem etmiyorlar. Böylece geçen Eylül ayında Antalya'ya gittim. Reçete gerekmeden rahatça ilacı aldım ve İtalya'ya döndüm" diye konuştu.

Çok zor ve parlak olmayan bir 3 yıl geçirdiğini ifade eden Schwazer, neden doping alma gereği duyduğunu ise, "Başarısız dönemin ardından üzerimde çok baskı oluştu. 2012 Avrupa Şampiyonası'ndan sonra kendimi çok iyi hissetmedim ve bu sporu bırakmaya karar verdim" diye açıkladı.

Schwazer, antrenörü de dahil kimsenin doping alma konusunda kendisine yardım etmediğinin de defalarca altını çizerek, "Bu kararı kendi kendime aldım ve her şeyi tek başıma yaptım" dedi.

Schwazer, 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları'nda, 3:37:9 saatlik dereceyle rekor kırarak, altın madalyayı elde etmişti.