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Spor

Alex salonda çalıştı

08 Nisan 2009 03:00


Sakatlığı nedeniyle tedavisi süren kaptan Alex çalışmasını salonda sürdürürken, Brezilyalı futbolcunun derbi maça yetiştirilmesinin zor olduğu öğrenildi.

Antrenmana, Eskişehirspor maçında hafif sorunları oluşan Gökhan Gönül ve Uğur katılmazken, iki futbolcu bireysel futbolcu antrenörü Dolu Arslan yönetiminde koşu yapıp, çalışmalarına salonda devam ettiler. Sakatlığı bulunan yedek kaleci Mert de tesislerde tedavisini sürdürdü. Antrenmanın sonunda Emre Belöoğlu, tek başına sahada koşu yaptı.

Almanya'nın Glonntal kentinde faaliyet gösteren TaF Futbol Altyapı Okulu'nun öğrencileri antrenmanı izledi. Fenerbahçe'nin Dereağzı Tesisleri'nde hazırlık kampı yapan futbol okulunun öğrencileri, antrenmanın ardından tesislere giderek futbolculardan imza aldı. Antrenmanı teknik heyetin ve futbolcuların çok sayıda yakını da izledi.

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