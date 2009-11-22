Alex: Rakibimiz kazanmayı haketti

Turkcell Süper Lig'deki derbi karşılaşmasında Beşiktaş'a 3-0 yenilen Fenerbahçe'de, yıldız oyuncu Alex de Souza, Beşiktaş'ın maçta şansları iyi kullandığını söyledi.

Maç sonrası yayıncı kuruluş Lig TV'ye açıklama yapan kaptan Alex, karşılaşmayı kendileri için iki bölümde ele almak gerektiğini belirtirken, ''İlk yarıda daha fazla şans yaratan, yaratıcı oynayan bizdik. Fakat ikinci yarıda da iyi giderken Emre'nin sakatlandığı arada Beşiktaş golü buldu ve saha içine işler Beşiktaş için iyi gitti. Bobo'nun golüyle de maçtan koptuk'' dedi.

Bu tip önemli maçlarda skoru belirleyen şeyin ayrıntılar olduğunu vurgulayan Brezilyalı oyuncu, ''İlk yarının sonunda benim direkten dönen topum öyle bir ayrıntı. Ayrıca Gökhan'ın ceza alanında İbrahim Üzülmez'in müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyon için penaltı verilebilirdi. Ayrıntılar skoru belirler ve bu ayrıntılar bizim aleyhimize gelişti. Genel olarak baktığımızda ise rakibimiz kazanmayı haketti'' diye konuştu.

Alex ayrıca, oyun içinde fazla gözükmemesine karşın Beşiktaş'ın ilk golünü de atan Fink'in, maçta oynamadığını yalnızca kendisini tuttuğunu aktarırken, Beşiktaş'ın maç öncesi belirlediği noktaları, sahada başarılı uyguladığını da sözlerine ekledi.